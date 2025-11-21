Το δικό τους εναλλακτικό σχέδιο ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, σε μία προσπάθεια να δοθεί μία πιο συμφέρουσα διέξοδος στο Κίεβο, από τις προτάσεις που ήδη κατέθεσαν οι ΗΠΑ, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Το σχέδιο 28 σημείων του Στιβ Γουίτκοφ για την ειρήνευση στην Ουκρανία 45 μήνες μετά τη ρωσική εισβολή κατηγορείται από την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά ότι είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκό για τον Ρώσο εισβολέα, αφού του παραχωρεί εδάφη και διασφαλίζει στην ουσία πολλούς από τα βασικούς στόχους του Κρεμλίνου όταν άρχισε τον πόλεμο τον Φεβρουάριο του 2022.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Για να προλάβουν την κατάσταση που δημιουργείται ήδη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία -όπως σημειώνει το δημοσίευμα της WSJ- οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζουν πυρετωδώς το δικό τους σχέδιο, ως αντίβαρο. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν αποκαλύπτονται. Αναφέρεται πάντως ότι θα είναι πολύ λιγότερο φιλορωσικό από την πρόταση 28 σημείων που οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να αποδεχθεί.

Ωστόσο, η αμερικανική εφημερίδα τονίζει ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο των Ευρωπαίων. Κατά τη WSJ, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να πείσουν τους Ουκρανούς να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή αντιπρόταση, με τους εναλλακτικούς όρους.

Η αμερικανική πρόταση Ειρήνης για την Ουκρανία που διέρρευσε στο Nexta, αποκαλύπτει λεπτομερώς τους όρους ενός αμερικανικού σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝: 1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Η πρόταση που διέρρευσε, για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία, περιλαμβάνει τα εξής συνοπτικά σημεία:

Εδαφικά και ασφάλεια

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ θα θεωρούνται de facto ενσωματωμένα στη Ρωσία.

Οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια θα κρατηθούν σε «παγωμένη» κατάσταση, χωρίς αλλαγές στα σύνορα.

Θα συσταθεί διάλογος ασφαλείας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας με ομάδα εργασίας για κοινές πρωτοβουλίες.

Η Μόσχα θα υπογράψει δέσμευση μη επίθεσης έναντι της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Οικονομικά: ανάκαμψη και χρηματοδότηση

Διευρύνονται επενδύσεις στην Ουκρανία μέσω πακέτων ΗΠΑ και ΕΕ.

$100 δισ. από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα διοχετευτούν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να απαιτούν το 50% των ωφελειών.

Η ΕΕ συνεισφέρει επιπλέον $100 δισ.

Δημιουργείται ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης για υποδομές, τεχνολογία και πόρους.

Περαιτέρω κεφάλαια από άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα κατευθυνθούν σε κοινές επενδύσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.

Ρωσία και κυρώσεις

Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως ανταμοιβή για συμμόρφωση.

Η Ρωσία επανέρχεται στο G8.

Εγγυημένες οικονομικές συνεργασίες ΗΠΑ–Ρωσίας στον τομέα ενέργειας, μεταφορών κλπ.

Ενέργεια και Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η παραγόμενη ενέργεια θα μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η αποκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου της Ουκρανίας με αμερικανική βοήθεια.

Πλαίσιο εφαρμογής

Η συμφωνία καθίστανται δεσμευτική.

Η επίβλεψη θα ασκείται από ένα νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Οποιεσδήποτε παραβιάσεις οδηγούν σε αυτόματες αντι-κυρώσεις.

Με την υπογραφή, θα θεσπιστεί άμεσα εκεχειρία, και τα στρατεύματα θα υποχωρήσουν σε συμφωνημένες γραμμές.

Πλεονεκτήματα και δεσμεύσεις για κάθε πλευρά

Υποχρεώσεις Ουκρανίας

Κατοχύρωση εκτός ΝΑΤΟ — θα θεσπιστεί στο σύνταγμα.

Δραστικός περιορισμός των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς δυνατότητα διατήρησης πυρηνικού οπλοστασίου.

Ασφαλιστικές εγγυήσεις από ΗΠΑ υπό όρους.

Εδαφικές αποδοχές

Αναγνώριση Κριμαίας, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ ως ρωσικά.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια διατηρούνται ως παγωμένες ζώνες.

Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης υπό ρωσικό έλεγχο.

Δεσμεύσεις Ρωσίας

Νόμιμη δέσμευση για μη επίθεση.

Επιστροφή στη διεθνή σκηνή — G8, διεθνή οικονομική συμμετοχή.

Σταδιακή κατάργηση κυρώσεων.

Οφέλη για το Κίεβο

$200 δισ. συνολικές επενδύσεις, με $100 δισ. από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια.

Επαναλειτουργία της Ζαπορίζια με μοιραία χρήση ενέργειας.

Διεθνή έργα υποδομής μέσω Ταμείου Ανάπτυξης.

Ανταλλαγή κρατουμένων και επανόρθωση στην ανασυγκρότηση.

Εκλογές 100 ημέρες μετά την υπογραφή.

Πλήρης αμνηστία για πολεμικές ενέργειες.

Πηγή: The Wall Street Journal, TASS, Nexta