Ο Σεπάν Χάμο, υψηλόβαθμος διοικητής των κουρδικών Δυνάμεων, διορίστηκε σήμερα αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν στα τέλη Ιανουαρίου το συριακό κράτος και οι Κούρδοι της Συρίας, ανακοίνωσε ένα στέλεχος του Υπουργείου.

Ο Σεπάν Χάμο συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό που οδήγησαν στη σύναψη αυτής της συμφωνίας, με στόχο να ενσωματωθούν οι κουρδικές Δυνάμεις και οι θεσμοί στο κεντρικό κράτος. Αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας «για την ανατολική περιοχή», δηλαδή τις ζώνες υπό κουρδικό έλεγχο, ανέφερε ο Ασέμ Γαλιούν, τις δηλώσεις του οποίου επικαλούνται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας.