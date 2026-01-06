«Άρωμα»… Ελλάδας φέρει η επιχείρηση απαγωγής και σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο από την Delta Force του Αμερικανικού στρατού καθώς ο Ελληνοαμερικανός συνταγματάρχης, Chris Countouriotis, φέρεται να ήταν ο επικεφαλής της ελίτ ομάδας που πραγματοποίησε την επιχείρηση του προέδρου της Βενεζουέλας.

Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Σεθ Χαρπ, ο οποίος όμως τώρα φέρεται να δέχεται απειλές για την ζωή του από ακροδεξιούς, τουλάχιστον διαδικτυακά.

Ποιος είναι ο Chris Countouriotis

Ο συνταγματάρχης Chris Countouriotis κατάγεται από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και υπηρετεί στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ. Το 2004 διορίστηκε αξιωματικός στο Σώμα Ιατρικών Υπηρεσιών, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2006, μετατάχθηκε στο Πεζικό. Τα τελευταία 16 χρόνια έχει υπηρετήσει σε μονάδες της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε κοινές, διακλαδικές και διεθνείς αποστολές, έχοντας αναπτύξει δράση σε περιοχές της Αφρικής, της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ενώ είναι απόφοιτος και του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι παντρεμένος με τη Michelle, η οποία υπηρέτησε επί 21 χρόνια στον αμερικανικό Στρατό, και μαζί μεγαλώνουν πέντε κόρες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτική εθνικής ασφάλειας, τον άτακτο πόλεμο, καθώς και στην ανάπτυξη και εκπαίδευση ηγετικών στελεχών.

Οι απειλές κατά του δημοσιογράφου που αποκάλυψε την ιδιότητα του Κρις Κουντουριώτης

Την ίδια ώρα, ο Σεθ Χαρπ δέχθηκε σωρεία απειλών, ακόμα και κατά της ζωής του, μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας και της ιδιότητας του εν λόγω στρατιωτικού, του οποίου η μονάδα ανέλαβε και εκτέλεσε την στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Μετά από τη θύελλα σχολίων και απειλών, ο δημοσιογράφος αναγκάστηκε να σβήσει τη σχετική ανάρτησή του για τον ελληνικής καταγωγής συνταγματάρχη, αλλά και να «κλειδώσει» το δημόσιο προφίλ του.

Η Delta Force (1st SFOD-D) είναι μία από τις πιο απόρρητες μονάδες των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων, και το Πεντάγωνο δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα ενεργών διοικητών ή τη σύνθεση των ομάδων σε επιχειρήσεις.

Οι μοναδικές πληροφορίες για τον Chris Countouriotis και ότι αυτός είναι ο υποδιοικητής της Delta Force και «διευθυντής» της επιχείρησης στη Βενεζουέλα, βασίζονται αποκλειστικά στην ανάρτηση του δημοσιογράφου Σεθ Χαρπ.