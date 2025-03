Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο χθες Δευτέρα το βράδυ, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στην περιοχή το Σαββατοκύριακο, μετέδωσε δημόσιο μέσο ενημέρωσης.

‼️🇱🇧🇮🇱 – The Zionist entity carried out an air raid on Qaaqaait al-Jisr, in southern Lebanon. According to the Ministry of Health, the attack resulted in one martyr and several injuries. pic.twitter.com/jLR5Z2Jq96

— The New Resistance (@TNewResistance) March 24, 2025