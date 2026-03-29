Επιδρομή ουκρανικού drone, σκότωσε άμαχο στη ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης τα ξημερώματα την Κυριακή (29/3).

«Όχημα πήρε φωτιά στην κοινότητα Γκράιβοραν όταν χτυπήθηκε από drone. Κάτοικοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά δεύτερο εχθρικό drone έκανε εφόρμηση σκοτώνοντας άνδρα», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για πολίτη.

Η Ουκρανία εξαπολύει δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας κάθε νύχτα, ανταποδίδοντας τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της για πάνω από τέσσερα χρόνια.