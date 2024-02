Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Κυριακή σε επίθεση με αυτοσχέδια βόμβα στο δυτικό Καμερούν, με τις Αρχές να υποπτεύονται πως επρόκειτο για ενέργεια αυτονομιστών που ανήκουν στην αγγλόφωνη μειονότητα και πολεμούν τον στρατό τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση έγινε δύο ώρες αφού είχε περάσει από το σημείο μαθητική παρέλαση επ’ ευκαιρία της ετήσιας εθνικής εορτής της νεολαίας, μετέδωσε το δίκτυο της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης CRTV.

Στην κοινότητα Νκαμπέ, «αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε σημείο πώλησης τροφίμων πυροδοτήθηκε όχι μακριά από τον τόπο της γιορτής (…) δύο ώρες μετά την παρέλαση», τόνισε το κρατικό δίκτυο.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται παιδιά με μπλε σχολικές στολές να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις και άνθρωποι που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ελαφρά τραυματίες.

We strongly condemn the separatist Fighters action, towards the Youth day match pass activity in NW Cameroon.

Placing bombs,which has promote the killing of children & many been injured is not the best approach to cease fire.

We ask our president for a dialogue @PR_Paul_BIYA pic.twitter.com/jroMqfPZt3

— Ndape Sally-G ( CIDA) (@SallyGeorgette) February 11, 2024