Άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη Σεβαστούπολη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, διευκρινίζοντας πως καταρρίφθηκαν 27 drones.

«Άνδρας ο οποίος βρισκόταν σε σπίτι (…) σκοτώθηκε εξαιτίας της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω Telegram ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, σημαντικού λιμανιού της Κριμαίας, χερσονήσου που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014.

Άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνάς μας και του στόλου μας της Μαύρης Θάλασσας απώθησαν την επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Συνολικά 27 UAVs καταρρίφθηκαν», κατά τον κυβερνήτη Ραζβαζάγεφ.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ουκρανικά drones καθώς «απώθησε επίθεση (…) εναντίον της βιομηχανικής ζώνης Νιεβινομίσκ».

Στην άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην πόλη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.