Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα, ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά την πραγματοποίηση πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών στην περιοχή του ανατολικού Ειρηνικού.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Η ανάρτηση περιλάμβανε ένα βίντεο διάρκειας 27 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

Το πλήγμα αποτέλεσε μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, κατά τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.