Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες Κυριακή σειρά νέων επιδρομών στον νότιο Λίβανο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο κατά τις λιβανικές αρχές, ανακοινώνοντας πως στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολάχ και υποδομές του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Οι επιδρομές ακολούθησαν τη διαβεβαίωση του λιβανικού στρατού την Πέμπτη πως όντως αφόπλισε τη Χεζμπολάχ νοτίως του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, όπως όριζε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το κίνημα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην Μπεντ Τζμπάιλ στον νότο προκάλεσε έναν θάνατο».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην περιοχή, αφού έκανε λόγο για «επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ».

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» του Ισραήλ έπληξαν επίσης την κοινότητα Κφαρ Χάτα, στον νότιο Λίβανο, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάνοντας λόγο για «μεγάλες ζημιές» σε κτήρια.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα «διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης» από την κοινότητα αυτή, διαμηνύοντας πως επρόκειτο να επιτεθεί εναντίον «στρατιωτικής υποδομής» της Χεζμπολάχ.

Αργότερα, ανέφερε πως διεξήγαγε επιπλέον πλήγμα εναντίον «υπόγειας εγκατάστασης χρησιμοποιούμενης για την αποθήκευση όπλων της Χεζμπολάχ».

Το ANI μετέδωσε ακόμη ότι σημειώθηκε «σειρά σφοδρών ισραηλινών πληγμάτων» και σε άλλες κοινότητες–στη Μαχμουντίγια, στη Ντιμασκίγια, στην αλ Μπουρέιτζ και στην περιφέρεια Τζαζίν–χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

Οι περισσότερες από τις κοινότητες αυτές βρίσκονται, όπως και η Καφρ Χάτα, βόρεια του Λιτάνι.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έκρινε ότι τα όπλα της Χεζμπολάχ πλέον δεν έχουν «λόγο ύπαρξης» ως μέσα αποτροπής.

«Η διατήρησή τους σήμερα έχει γίνει άχθος για την κοινότητά της και για τον Λίβανο στο σύνολό του», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας πως έχει «ληφθεί η απόφαση» να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος υφίσταται ισχυρή πίεση από τις ΗΠΑ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τη φονική σύγκρουση ενός χρόνου και πλέον, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ολοκληρωτικού πολέμου, με το Ισραήλ.

Την Πέμπτη, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι έφερε σε πέρας «τους στόχους της πρώτης φάσης», νότια του ποταμού Λιτάνι, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου αφοπλισμού του σιιτικού κινήματος, που πλέον αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο της χώρας.

Το Ισραήλ έκρινε πως οι προσπάθειες αυτές αποτελούν «ενθαρρυντική αρχή» αλλά απέχουν «πολύ από το να είναι επαρκείς», δικαιολογώντας έτσι τις επιθέσεις που συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά στη γειτονική χώρα, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας από την πλευρά τις «χαιρέτισε» τις «ενθαρρυντικές ανακοινώσεις των λιβανικών αρχών», καλώντας τις να συνεχίσουν «αποφασιστικά» τη διαδικασία αυτή.

