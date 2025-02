Τον τρόμο σπέρνει η αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή των Βρυξελλών, όπου τις τελευταίες μέρες έχουν καταγραφεί τρία διαφορετικά περιστατικά τα οποία φαίνεται να συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, 7 Φεβρουαρίου, ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς στη βελγική πρωτεύουσα. «Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σήμερα το πρωί στο Άντερλεχτ. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στο περιστατικό. Πιθανότατα συνδέεται με αντίπαλες συμμορίες ναρκωτικών», δήλωσε συγκεκριμένα εκπρόσωπος της εισαγγελίας των Βρυξελλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING:

A second shooting has taken place in front of the same metro station in Brussels where 2 masked men fired AK47s yesterday morning.

This time, a man was shot in the leg and was left in critical condition due to blood loss. pic.twitter.com/upyoTGb88H

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 6, 2025