Ένας Πορτογάλος πυροσβέστης έχασε το Σάββατο τη ζωή του «στη διάρκεια περιπολίας αναγνώρισης και επιτήρησης» στις όχθες ποταμού στην κοινότητα του Κάμπο Μαϊόρ, που βρίσκεται στην κεντρική περιφέρεια του Πορταλέγκρε, ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος πυροσβέστης παρασύρθηκε από τα νερά προσπαθώντας να διασχίσει μια πλημμυρισμένη ζώνη. Πρόκειται για το πρώτο γνωστό θύμα της καταιγίδας Μάρτα, η οποία έπληξε το Σάββατο την Πορτογαλία και τη γειτονική Ισπανία.

Οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Κριστίν είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην Πορτογαλία και οι βροχές της καταιγίδας Λεονάρντο είχαν προκαλέσει το θάνατο άλλου ενός ανθρώπου την Τετάρτη.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους και οι Αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλες πλημμύρες και υλικές ζημιές.

Portugal and Spain issued fresh flood warnings after a third storm in recent weeks battered the Iberian Peninsula, compounding disruption caused by prolonged heavy rain and deadly flooding. Storm Marta blocked hundreds of roads, disrupted rail services and forced thousands to… pic.twitter.com/j9iuwFVARI — CGTN Europe (@CGTNEurope) February 7, 2026

Στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα με νερό λόγω των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών και η περιφέρεια βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς εκεί επικεντρώνονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, την AEMET.

Flood emergency worsens in Iberia; thousands evacuated as storms pound Spain and Portugal Rivers rising across Southern Europe; emergency crews on high alert ahead of storm Marta Leaders urge caution amid storms @eriknjoka has more details pic.twitter.com/Ztawtnpy6h — WION (@WIONews) February 7, 2026

«Ποτέ δεν είχαμε δει μια τέτοια σειρά καταιγίδων», δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφέρειας Χουάν Μανουέλ Μορένο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «περίπλοκη», καθώς δεκάδες δρόμοι έχουν αποκλεισθεί, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν σε μεγάλη έκταση διακοπεί και συνολικά «περισσότεροι από 11.000 άνθρπωοι» έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις ζώνες που έχουν πληγεί.

Με τις υλικές ζημιές στην περιφέρεια από τις καταιγίδες Λεονάρντο και Μάρτα, «ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι εκατομμύρια ευρώ», προειδοποίησε ο ίδιος, καθώς «ο αγροτικός τομέας έχει πληγεί σοβαρά», ενώ περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για επισκευές στους οδικούς άξονες.

Η περιφέρεια θα ζητήσει την αρωγή του κράτους και του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, πρόσθεσε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP