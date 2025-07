Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο τοξοβολίας στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν κεραυνός χτύπησε ομάδα ανθρώπων, προκαλώντας τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό άλλων 13, σύμφωνα με την αστυνομία.

Breaking News: One person d*ed, 13 others injured after lightning hits Jackson Township, New Jersey. pic.twitter.com/r6KAEl1mUp

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7:15 μ.μ. τοπική ώρα, στο χώρο τοξοβολίας Black Knight Bowbenders στην πόλη Jackson Township. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μάθιου Κουντζ, δήλωσε ότι όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γινόταν ήδη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) σε έναν από τους παρευρισκόμενους.

A lightning strike at an archery range in New Jersey killed a man and injured 13 others. https://t.co/LxxoJ9rFVa

— KKTV 11 News (@KKTV11News) July 17, 2025