Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 33 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Κρεβεντία, κοντά στο Βουκουρέστι.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την πρώτη έκρηξη εξαπλώθηκε σε δύο δεξαμενές υγραερίου (LPG) και ακολούθησε μια δεύτερη ισχυρότερη έκρηξη την ώρα που είχαν σπεύσει στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε βίντεο που μετέδωσε η ρουμανική τηλεόραση καταγράφεται η στιγμή της δεύτερης έκρηξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

There was a huge explosion at a gas station near a liquefied natural gas field in Bucharest, Romania. pic.twitter.com/dFnCCbI5xw

— REALIST (@realistqx1) August 26, 2023