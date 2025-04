Στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, τμήμα της οποίας ελέγχεται από ρωσικά στρατεύματα, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

⚔ In the Kharkiv region, aerial reconnaissance of the State Border Guard Service of 🇺🇦Ukraine using FPV drones destroyed a vehicle, hit four enemy positions and enemy manpower🔥💀 #UkraineWarNews #UkraineWar … pic.twitter.com/VPbWLvlVkh

Παράλληλα άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι για τρεις εγκλωβισμένους στα ερείπια σπιτιού που βομβαρδίστηκε χθες Σάββατο στην πόλη Κουπιάνσκ της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου.

Russian military shelled #Kupyansk in the #Kharkiv region twice in one day.

Around 17:30, the enemy shelled the city, previously with the “Hurricane” MLRS. The attack damaged high-rise buildings, but there were no casualties.

Less than an hour later, #Russia struck the city… pic.twitter.com/IE3HOCszwR

