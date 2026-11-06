Τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος του ελληνικής διαχείρισης τάνκερ «VELOS SAPPHIRE» επιβεβαίωσε η εταιρεία Velos Tankers Ltd, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε το σκάφος στα νερά του Περσικού Κόλπου.

Το δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου (στις 01:15 τοπική ώρα). Το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο, το οποίο ταξίδευε άφορτο με τελικό προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν, χτυπήθηκε πιθανότατα από άγνωστο βλήμα. Η πρόσκρουση σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά της πρύμνης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά. Χάρη στην άμεση και ψύχραιμη επέμβαση του πληρώματος, η φωτιά κατασβέστηκε εγκαίρως.

Δυστυχώς, ο απολογισμός της επίθεσης ήταν μοιραίος για έναν ναυτικό. Αν και τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη είχε αναφερθεί ως αγνοούμενος, οι μετέπειτα έρευνες στους χώρους του πλοίου οδήγησαν στον εντοπισμό του, φέροντας θανάσιμα τραύματα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι απολύτως καλά στην υγεία τους και δεν έχουν καταγραφεί περαιτέρω τραυματισμοί.

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο η ακριβής έκταση των ζημιών στο κύτος του πλοίου (IMO 9321201) δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, το «VELOS SAPPHIRE» κατευθύνεται πλέον στο λιμάνι Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν. Εκεί θα παρασχεθεί πλήρης υποστήριξη στο δοκιμαζόμενο πλήρωμα και θα ξεκινήσουν οι προκαταρκτικές έρευνες για να ριχτεί φως στις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Από την πρώτη στιγμή, η Velos Tankers Ltd ενεργοποίησε το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ειδοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εταιρεία βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον πλοίαρχο, παρέχοντας συνδρομή, ενώ παράλληλα επικοινώνησε με τους οικείους του αδικοχαμένου ναυτικού, εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη της για το τραγικό συμβάν.