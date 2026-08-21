Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, από τα πυρά του ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσαν παλαιστινιακές πηγές και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

“Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε ότι ο Φάτι Ζιαντάν Χάζεμ, 58 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του αφού δέχθηκε πυροβολισμό από τις ισραηλινές δυνάμεις νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Τζενίν”, ανακοίνωσε η Γενική Αρχή Πολιτικών Υποθέσεων.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι “στη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή της Τζενίν σκοτώθηκε τρομοκράτης οπλισμένος με μαχαίρι που προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν στρατιώτη”.

Αυτόπτης μάρτυρας, ένοικος του ίδιου σπιτιού, δήλωσε στο AFP υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του ότι “οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο σπίτι (…) τον διέταξαν να σηκώσει ψηλά τα χέρια και εκείνος τους απάντησε ‘ποιοι είστε εσείς που θα σηκώσω μπροστά σας τα χέρια μου;’, μετά τους επιτέθηκε με μαχαίρι και τον πυροβόλησαν επτά φορές μπροστά στον 10χρονο γιο του”.

Ο Χάζεμ, πρώην αξιωματικός των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, καταζητούνταν από το Ισραήλ μετά την επίθεση που διέπραξε ο γιος του Ράαντ Χάζεμ στο Τελ Αβίβ το 2022, προτού πέσει νεκρός. Σε εκείνη την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις Ισραηλινοί και τραυματίστηκαν έξι.

Ένας άλλος γιος του, ο Αμπντούλ Ράχμαν, σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023 που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.098 Παλαιστίνιους -μαχητές και πολίτες– από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.