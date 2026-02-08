Οι περισσότεροι Γερμανοί τάσσονται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία για την ενίσχυση των προσπαθειών της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης.

Περίπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η Δύση θα πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία και διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση του INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, το 28% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της παροχής τόσο στρατιωτικής όσο και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ένα 12% υποστηρίζει ότι η βοήθεια θα πρέπει να είναι είτε σε στρατιωτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο.

Το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η Γερμανία πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, ενώ το 13% δεν εξέφρασε άποψη.

Οι Γερμανοί εξακολουθούν να φοβούνται επέκταση του πολέμου, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση. Το 54% των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, όπως π.χ. στην Πολωνία ή στη Λιθουανία, σύμφωνα με τη Bild. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 8 μονάδες σε σύγκριση με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγές: ΑΜΠΕ, dpa