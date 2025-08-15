Το γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα από τον τάρανδο, που εμφανίστηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, κοντά στον χώρο, όπου θα συναντηθούν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας.
Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε με καυστικό χιούμορ το σχετικό βίντεο, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν ξέρει πια τι να σκεφτεί».
Το τεράστιο ελάφι δύο μέτρων είναι ο αποκαλούμενος τάρανδος της Αλάσκας.
Divine intervention?
A moose invaded the Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska where President Donald Trump is set to discuss the war in Ukraine with Russian leader Vladimir Putin tomorrow pic.twitter.com/T3R8rPBD7y
