Οι Αμερικανοί καλούνται σήμερα 3 Νοεμβρίου στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, η έκβαση των οποίων χαρακτηρίζεται αποφασιστικής σημασίας για τα δυο τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Εκλέγονται τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και 35 από τους 100 γερουσιαστές. Η προεδρία δεν κρίνεται στην κάλπη, αλλά η απώλεια της πλειοψηφίας ακόμη και σε ένα από τα δύο σώματα θα δυσκολέψει την προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας.

Η προεδρική παράταξη, οι Ρεπουμπλικάνοι, είναι αντιμέτωποι με την αντιπολίτευση, τους Δημοκρατικούς, που ευελπιστούν ότι απόψε θα ξαναπάρουν στα χέρια τους, κάποιους τουλάχιστον από τους μοχλούς της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί, τοπική ώρα, (13:00 ή 14:00 ώρα Ελλάδας αντίστοιχα) ανάλογα με την πολιτεία, ενώ το κλείσιμο των καλπών ακολουθεί τις διαφορετικές ζώνες ώρας. Η κύρια ροή αποτελεσμάτων αναμένεται στη διάρκεια της αποψινής νύχτας προς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Ελλάδας και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Στις 03:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.

Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ώρα Ελλάδας ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Ένδειξη της βαρύτητας που έχουν αυτές οι εκλογές, αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν 58 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει προκαταβολικά, ιστορικό ρεκόρ στις λεγόμενες «midterms».

Στις τάξεις των δημοκρατικών υπάρχουν μεγάλες ελπίδες πως θα σημειωθεί «μπλε κύμα» (σ.σ. αυτό είναι το χρώμα της παράταξης), αν όχι «τσουνάμι», καθώς οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν τη νίκη τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η σύνθεση της οποίας ανανεώνεται εξ ολοκλήρου σήμερα.

Από το Μέιν ως την Αλάσκα, περνώντας από το Τέξας, το Οχάιο ή ακόμη το Κάνσας, οι υποψήφιοι των δημοκρατικών θεωρούνται επίσης φαβορί και προσμένουν να επιτύχουν την ανατροπή της ισορροπίας ισχύος στη Γερουσία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Siena College για τη New York Times, αποτέλεσμα που φάνταζε αδιανόητο πριν από μόλις έναν χρόνο.

Αλλά στο μεσοδιάστημα, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αθέτησε τις υποσχέσεις του πως θα μείωνε το κόστος διαβίωσης, και υπέστη σειρά επιθέσεων από την αντιπολίτευση, που καταγγέλλει τον προσωπικό πλουτισμό του μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Τραμπ προς τους ψηφοφόρους: «Κάντε σαν να είμαι κι εγώ υποψήφιος στις εκλογές»

Σε κινητοποίηση των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ζητώντας τους να ψηφίσουν σαν να διεκδικεί και ο ίδιος την επανεκλογή του. «Όταν είμαι υποψήφιος, συγκεντρώνουμε 50% περισσότερες ψήφους. Ζητώ από όλους να κάνουν σαν να είμαι κι εγώ στο ψηφοδέλτιο», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη ήττα των Ρεπουμπλικανών θα έθετε σε κίνδυνο τις φορολογικές πολιτικές της κυβέρνησής του, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις απαλλαγές για φιλοδωρήματα και υπερωρίες. TRUMP: “I’m just asking everybody to pretend that I’m on the ballot.” With Election Day just hours away, President Trump delivers his final message to voters during an appearance on “Hannity,” urging Republicans to turn out in the high-stakes midterm elections. Trump warns that key parts of his agenda, including tax provisions for tips, overtime and Social Security, could be at risk depending on the election’s outcome. “If our people vote, we win in a landslide.” Download the Fox News app for live updates on midterm election coverage: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026

Το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο υφίσταται απώλειες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές

«Τήρησα περισσότερες υποσχέσεις απ’ όσες έκανα», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην Ουάσιγκτον χθες Δευτέρα (2/11), στην τελευταία του ομιλία πριν από την ψηφοφορία.

Στη μάλλον ασυνάρτητη ομιλία του, ο 80άρης πρόεδρος των ΗΠΑ αφιέρωσε περισσότερο χρόνο αναφερόμενος στα μεγαλεπήβολα έργα του στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπως τα εγκαίνια της Reflecting Pool (σ.σ. Λίμνη Αντανάκλασης) παρά στα διακυβεύματα της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης.

Ο επικεφαλής των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ βρήκε «αξιολύπητο» τον λόγο του προέδρου, τον χαρακτήρισε σύμβολο της απόλυτης αποσύνδεσης του Ντόναλντ Τραμπ από την πραγματικότητα των περισσότερων Αμερικανών.

Παραδοσιακά, το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο υφίσταται απώλειες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές, που εκλαμβάνονται συχνά ως δημοψήφισμα για τον αρχηγό του κράτους.

Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα δώσει στους δημοκρατικούς μεγαλύτερο βάρος στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς και τη δυνατότητα να αρχίσουν έρευνες του σώματος, πιο συγκεκριμένα για υποθέσεις διαφθοράς που προσάπτουν στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανθρώπους του.

Αν μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας, θα μπορούν να εμποδίσουν διορισμούς του προέδρου, ειδικά σε περίπτωση που χηρέψει έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ωστόσο, παρότι φθάνουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στη θέση του φαβορί, οι δημοκρατικοί τείνουν να δείχνουν μάλλον συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς έχουν ζεματιστεί επανειλημμένα από δημοσκοπήσεις που είχαν υποτιμήσει το επίπεδο κινητοποίησης της βάσης του προέδρου Τραμπ στο παρελθόν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα Τραμπ ώστε η Καλιφόρνια να διαχωρίσει 20.000 ψηφοδέλτια

Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χθες Δευτέρα (2/11) όπως αναμενόταν, κατεπείγουσα προσφυγή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία του ζητούσε να αναγκάσει τις αρχές στην πολιτεία Καλιφόρνια να διαχωρίσει τα ψηφοδέλτια 20.000 και πλέον εκλογέων, εξαιτίας των υποτιθέμενων αμφιβολιών για το κατά πόσον έχουν την αμερικανική εθνικότητα, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών.

Το δικαστήριο, μολονότι έχουν καθαρή πλειοψηφία σε αυτό οι συντηρητικοί (6-3), δεν εξήγησε τον λόγο που απέρριψε την προσφυγή στην απόφασή του, που εξαντλείται σε μια πρόταση, ούτε διευκρίνισε αν υπήρξε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των εννέα μελών του.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα αίτημα προς αυτό που υποβλήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στις εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας (δυτικά), πολιτείας που χαρακτηρίζεται οχυρό των δημοκρατικών.

Άλλος ομοσπονδιακός δικαστής, της Ουάσιγκτον, ο Τζέιμς Μπόσμπεργκ, έλαβε χθες παρόμοια απόφαση, συμπεραίνοντας πως οι λίστες ξένων που φέρονται να έχουν εγγραφεί χωρίς να είχαν τέτοιο δικαίωμα σε εκλογικούς καταλόγους, όπως παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, είναι «λαθεμένες».

Απαγόρευσε στην κυβέρνηση να ζητήσει από εκλογικούς αξιωματούχους στην Καλιφόρνια να απομονώσουν κάποια ψηφοδέλτια από τα υπόλοιπα, κρίνοντας πως τέτοιες αξιώσεις «πιθανόν παραβιάζουν το Σύνταγμα».

Ο θεμελιώδης νόμος των ΗΠΑ εμπιστεύεται στο Κογκρέσο και στις πολιτείες την οργάνωση εκλογών, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών.

«Ποτέ πριν στην αμερικανική Ιστορία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παραμονή εκλογών, δεν είχε προσπαθήσει να αναγκάσει τις τοπικές αρχές σε μια πολιτεία να αποκηρύξει τις δικές της συνταγματικές εκλογικές διαδικασίες και να συμμορφωθεί προς τη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας», τόνιζε δικαστής στο Λος Άντζελες, ο Ντέιβιντ Κάρτερ, σε απόφασή του την 28η Οκτωβρίου.

«Διακυβεύονται τα συνταγματικά δικαιώματα και η δημοκρατία μας», συμπέρανε, τονίζοντας ότι η μεθοδολογία της κυβέρνησης ως προς τους αλλοδαπούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους «βρίθει αβεβαιοτήτων και λαθών».

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.

Ο νομικός σύμβουλός της Τζον Σάουερ προσέφυγε χθες στο Ανώτατο Δικαστήριο, κάνοντας για ακόμη μια φορά λόγο περί παρουσίας στους εκλογικούς καταλόγους στην Καλιφόρνια «στη βάση δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών τη στιγμή που ανακτήθηκαν» 20.000 και πλέον ανθρώπων οι οποίοι «σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, πιθανόν δεν είναι αμερικανοί πολίτες».

Αιτήθηκε κατά συνέπεια ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης να διατάξει τις αρχές της Καλιφόρνιας να διαχωρίσουν τα αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια από τα υπόλοιπα, ωσότου επαληθευτεί η εγκυρότητά τους.

Ειδικοί πάντως επισήμαναν ότι η προσφυγή αυτή είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, κυρίως λόγω της πρακτικής του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εναντιώνεται σε οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης θα μπορούσε να επηρεάσει τους κανόνες της ψηφοφορίας λίγο πριν από τη διεξαγωγή εκλογών.

Άλλος ομοσπονδιακός δικαστής, στο Σαν Φρανσίσκο, αξίωσε την Παρασκευή τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας να σταματήσουν να ασκούν πιέσεις σε εκλογικούς αξιωματούχους, ειδικά στην Καλιφόρνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κι ευρύτερα στελέχη στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, επισείουν συχνά το φάσμα μαζικής συμμετοχής αλλοδαπών, ιδίως μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα, στις αμερικανικές εκλογές, καταγγέλλοντας την «κλοπή» εκλογών. Ωστόσο, οι επίσημες στατιστικές δείχνουν αντιθέτως πως το φαινόμενο είναι πολύ σπάνιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ πολλαπλασιάζει τις τελευταίες ημέρες τις ανακοινώσεις της για διώξεις και συλλήψεις ξένων που κατ’ αυτήν ψήφισαν παρανόμως σε εκλογές στις ΗΠΑ στο παρελθόν, η φέρονται να αποπειράθηκαν να το πράξουν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του χθες Δευτέρα (2/11) περί 63 απαγγελιών κατηγοριών για υποθέσεις τέτοιας φύσης, που αύξησαν –κατ’ αυτό– στις 195 το σύνολο τις τελευταίες εννιά εβδομάδες.

Κεν Πάξτον: «Αν χάσουμε το Τέξας, θα χάσουμε την Αμερική»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκλογική μάχη σε πολιτείες που θεωρούνταν σταθερά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, με το Τέξας να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να διεκδικήσουν μια έδρα σε πολιτεία που έχει να εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμέτρηση του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλάρικο, πρώην εκπαιδευτικού, πολιτικού γερουσιαστή στο Όστιν και σπουδαστή θεολογίας, με τον συντηρητικό γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, ο οποίος έχει την έδρα του στο Ντάλας, στηρίζεται από τον Τραμπ και αποτελεί προσωπική του επιλογή. Σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία έχει διαδραματίσει και ο Ίλον Μασκ, ο οποίος φέρεται να έχει διαθέσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότησή της.

«Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι αν χάσουμε το Τέξας, θα χάσουμε την Αμερική», προειδοποίησε την Κυριακή ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τη Γερουσία στην πολιτεία αυτή, ο Κεν Πάξτον, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Αμερική.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων. Περίπου 6,8 εκατομμύρια Τεξανοί, αριθμός που αντιστοιχεί στο 41% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, είχαν ήδη προσέλθει στις κάλπες κατά την περίοδο της πρόωρης ψηφοφορίας. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση, με τη διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων να έχει περιοριστεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από τις έξι στις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσει η ψήφος των Λατίνων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% του εκλογικού σώματος που έχει δικαίωμα συμμετοχής. Η δυσαρέσκεια μέρους αυτής της εκλογικής ομάδας απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ αποτελεί έναν από τους παράγοντες που παρακολουθούνται στενά, καθώς μένει να φανεί εάν θα αποτυπωθεί και στην κάλπη.

Σημαντική είναι και η μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τέξας, το οποίο εκλέγει συνολικά 38 βουλευτές. Οι πιο ανταγωνιστικές αναμετρήσεις αναμένονται στο νότιο Τέξας και στο Χιούστον, όπου οι αλλαγές στα όρια των εκλογικών περιφερειών έχουν δημιουργήσει νέες έδρες με ευνοϊκότερους συσχετισμούς για τους Ρεπουμπλικανούς. Στόχος του κόμματος είναι να εξασφαλίσει πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή μέσα από αυτές τις ανακατατάξεις.

Όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα των σημερινών ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών, το βέβαιο είναι πως θα πρόκειται για την αρχή του τέλους της θητείας του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους Τραμπ και ταυτόχρονα την έναρξη ξέφρενης κούρσας, στις τάξεις των ρεπουμπλικάνων όσο και σε αυτές των δημοκρατικών, ενόψει της διαδοχής του το 2028.

Οι αριθμοί που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και της Γερουσίας Οι Ρεπουμπλικανοί εισέρχονται στις εκλογές διατηρώντας οριακή πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters, οι συσχετισμοί πριν από την ψηφοφορία είναι 218 προς 214 στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 53 προς 47 στη Γερουσία, συνυπολογίζοντας τους ανεξάρτητους γερουσιαστές που συνεργάζονται με τους Δημοκρατικούς. Για να αποκτήσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών σε κάθε σώμα, με βάση τους υφιστάμενους συσχετισμούς.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ευνοϊκότερο περιβάλλον για τους Δημοκρατικούς στη Βουλή, όπου περίπου 40 περιφέρειες θεωρούνται ανταγωνιστικές. Στη Γερουσία, ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται έδρες σε πολιτείες όπου διατηρούν ισχυρή εκλογική παρουσία. Παράλληλα με τις εκλογές για το Κογκρέσο, οι Αμερικανοί ψηφίζουν για κυβερνήτες σε 36 πολιτείες, καθώς και για χιλιάδες αξιώματα στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ποιες πολιτείες διεκδικούν οι Δημοκρατικοί

Αλάσκα

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στην πρώην βουλευτή Μαίρη Πελτόλα και τον συνονόματό του Νταν Σάλιβαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικών μέσων την περασμένη εβδομάδα, συνεργάτες της Πελτόλα φέρονται να συνεργάστηκαν με δικηγόρους και ανώτερα στελέχη της προεκλογικής της εκστρατείας, προκειμένου να στρατολογήσουν υποψηφίους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση.

Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Πελτόλα δήλωσε ότι η ίδια γνώριζε την προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει άμεσα σε αυτήν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «εκλογική νοθεία στο υψηλότερο επίπεδο» και υποστήριξε ότι η Πελτόλα θα πρέπει να αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο και να διωχθεί ποινικά. Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντάνλιβι, έδωσε εντολή σε κρατική υπηρεσία να διερευνήσει εάν παραβιάστηκε η εκλογική νομοθεσία και εάν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών ή αστικών διώξεων.

Η Αλάσκα εφαρμόζει ένα σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο οι πολίτες μπορούν να κατατάσσουν τους υποψηφίους με βάση τις προτιμήσεις τους, αντί να επιλέγουν μόνο έναν.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα υπάρχουν τρεις υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων ο Νταν Σάλιβαν, η Μαίρη Πελτόλα και ο έτερος συνυποψήφιος Νταν Σάλιβαν. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χαρακτηρίσει εδώ και καιρό τον τελευταίο υποψήφιο «δόλωμα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια των Δημοκρατικών να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Η Πελτόλα έχει συγκεντρώσει περίπου 37 εκατομμύρια δολάρια, έναντι σχεδόν 14 εκατομμυρίων του Σάλιβαν. Οι εξωτερικές πολιτικές οργανώσεις που στηρίζουν τα δύο κόμματα έχουν δαπανήσει συνολικά περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια, με τα ποσά να είναι σχεδόν ισόποσα κατανεμημένα.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει την Αλάσκα με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, δημοσκοπήσεις του προηγούμενου μήνα έδειξαν την Πελτόλα να προηγείται οριακά του Σάλιβαν.

Αϊόβα

Η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ, οι δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν φέρει τους Ρεπουμπλικάνους σε δύσκολη θέση στην Αϊόβα, μια πολιτεία την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κερδίσει με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Η απόφαση της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Τζόνι Ερνστ να μην είναι εκ νέου υποψήφια μετέτρεψε την αναμέτρηση σε μάχη. Αντίπαλοι είναι η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άσλεϊ Χίνσον και ο Δημοκρατικός πολιτειακός βουλευτής Τζος Τούρεκ, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Στην τελευταία προεκλογική της καμπάνια, η Χίνσον αναγνωρίζει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Από την πλευρά του, ο Τούρεκ υποστηρίζει ότι η Χίνσον, η οποία έχει επικρίνει τις οικονομικές συνήθειες των millennials, δεν κατανοεί τις δυσκολίες των απλών εργαζομένων.

Ο Τούρεκ έχει συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 14 εκατομμυρίων της Χίνσον. Οι Δημοκρατικοί έχουν επενδύσει 96 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δαπανήσει 85 εκατομμύρια.

Κάνσας

Η πολιτική συγκυρία έχει μεταβάλει τα δεδομένα σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμη και το Κάνσας έχει εξελιχθεί σε ανταγωνιστική εκλογική περιφέρεια για τους Δημοκρατικούς.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μεταφέρει πόρους από τη Βόρεια Καρολίνα, προκειμένου να στηρίξουν τον εν ενεργεία γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως μαιευτήρας-γυναικολόγος, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με επικρίσεις επειδή είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον εκατοντάδων ασθενών για ανεξόφλητα ιατρικά χρέη.

Αντίπαλος του Μάρσαλ είναι ο Άνταμ Χάμιλτον, ιδρυτής και πάστορας μεγάλης μεθοδιστικής εκκλησίας.

Ο Χάμιλτον έχει συγκεντρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 7,5 εκατομμυρίων του Μάρσαλ. Οι Δημοκρατικοί έχουν δαπανήσει 51 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν διαθέσει 29 εκατομμύρια.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει το Κάνσας με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, η πολιτεία έχει εκλέξει δύο φορές Δημοκρατική κυβερνήτη, τη Λόρα Κέλι. Παράλληλα, στελέχη των Ρεπουμπλικανών έχουν αναγνωρίσει ότι η φετινή αναμέτρηση είναι πιο ανταγωνιστική από όσο θα επιθυμούσαν.

Η τελευταία φορά που οι ψηφοφόροι του Κάνσας εξέλεξαν Δημοκρατικό στη Γερουσία των ΗΠΑ ήταν το 1932. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ο Χάμιλτον προηγείται οριακά.

Μέιν

Το Μέιν αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες των Δημοκρατικών στην αρχή της εκλογικής χρονιάς. Είναι η μοναδική πολιτεία όπου ένας εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής διεκδικεί την επανεκλογή του σε πολιτεία την οποία ο Τραμπ έχασε στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η τελευταία προεκλογική διαφήμιση της γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς περιλαμβάνει τον συνταξιούχο τηλεοπτικό παρουσιαστή Μπιλ Γκριν, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τρόι Τζάκσον έχει τα προσόντα να αγοράσει έναν χωρικό τόνο καυσόξυλων, αλλά όχι να εκπροσωπήσει το Μέιν στη Γερουσία.

Ο Τζάκσον είναι υλοτόμος και πρώην πρόεδρος της Γερουσίας της πολιτείας. Αναδείχθηκε υποψήφιος των Δημοκρατικών μετά την αποχώρηση του αρχικού υποψηφίου του κόμματος, του προοδευτικού Γκράχαμ Πλάτνερ. Ο τελευταίος δέχθηκε πιέσεις να αποσυρθεί έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες αρνήθηκε.

Παρά το γεγονός ότι μπήκε στην εκλογική κούρσα μόλις τον Ιούλιο, ο Τζάκσον έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια περισσότερα από την Κόλινς.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, έναντι 49 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τζάκσον να προηγείται.

Βόρεια Καρολίνα

Οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για τη διατήρηση της έδρας στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να επικρατήσουν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τον προηγούμενο μήνα στο Γκρίνβιλ, ο Τραμπ χαρακτήρισε «τρελό» το ενδεχόμενο να εκλεγεί ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας και Δημοκρατικός υποψήφιος, Ρόι Κούπερ.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει τη Βόρεια Καρολίνα με διαφορά τριών ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, η απόφαση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Τίλις να αποσυρθεί από την πολιτική δημιούργησε μια ανοιχτή εκλογική αναμέτρηση για την έδρα του.

Ο Τραμπ στήριξε τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Μάικλ Γουότλι, ως διάδοχο του Τίλις. Ωστόσο, ο Γουότλι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα ίδια οικονομικά μέσα με τον αντίπαλό του, Ρόι Κούπερ.

Οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις, που είχαν επενδύσει σημαντικά ποσά για τη διατήρηση της έδρας, άρχισαν σταδιακά να στρέφουν την προσοχή και τους πόρους τους σε άλλες πολιτείες.

Ο Κούπερ έχει συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 14 εκατομμυρίων του Γουότλι. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα του Κούπερ από 9 έως 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Οχάιο

Ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν επιχειρεί να επιστρέψει στη Γερουσία, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2024. Η δυσαρέσκεια των εργαζομένων απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν και η αύξηση των τιμών ενδέχεται να επηρεάσουν τη φετινή αναμέτρηση.

Αυτή τη φορά, αντίπαλός του είναι ο εν ενεργεία γερουσιαστής Τζον Χάστεντ, ο οποίος διορίστηκε στη Γερουσία για να καλύψει τη θέση του Τζ. Ντ. Βανς, όταν εκείνος αποχώρησε από το σώμα προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Ο νικητής των ειδικών εκλογών θα κληθεί να διεκδικήσει ξανά την έδρα το 2028, αυτή τη φορά για πλήρη εξαετή θητεία. Η αναμέτρηση στο Οχάιο έχει εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες εκλογικές μάχες της χώρας, με τις δαπάνες εξωτερικών οργανώσεων να πλησιάζουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν διαθέσει 237 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επενδύσει 150 εκατομμύρια. Ο Μπράουν έχει συγκεντρώσει 68 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 20 εκατομμυρίων του Χάστεντ.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μπράουν να προηγείται έως και πέντε ποσοστιαίες μονάδες, ενώ άλλες καταγράφουν ισοπαλία.

Νότια Καρολίνα

Ο Τραμπ είχε κερδίσει τη Νότια Καρολίνα με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτεία ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας απρόσμενα ανταγωνιστικής αναμέτρησης, σε μια πολιτεία που δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1998.

Μετά τον θάνατο του συμμάχου του, γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Τραμπ επιδίωξε να διοριστεί στη θέση του η αδελφή του, Ντάρλιν Γκράχαμ. Στη συνέχεια, την ενθάρρυνε να διεκδικήσει και μια πλήρη εξαετή θητεία, παρά την περιορισμένη δημόσια παρουσία και την έλλειψη πολιτικής εμπειρίας της.

Η Γκράχαμ κέρδισε τις ειδικές προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών με την υποστήριξη του Τραμπ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει ιδιαίτερη γνώση σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι το δυνατό της σημείο».

Απέναντί της βρίσκεται η Δημοκρατική Άνι Άντριους, παιδίατρος, η οποία έχει συγκεντρώσει 22 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την αντίπαλό της. Οι εξωτερικές οργανώσεις των Ρεπουμπλικανών έχουν διαθέσει 22 εκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση της έδρας, ενώ οι αντίστοιχες οργανώσεις των Δημοκρατικών έχουν επενδύσει 18 εκατομμύρια.

Τέξας

Μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δαπανήσει το εντυπωσιακό ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων στο Τέξας, μια πολιτεία όπου κανένας Δημοκρατικός δεν έχει κερδίσει πολιτειακή εκλογή σε ολόκληρη την επικράτεια από το 1994.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει το Τέξας με διαφορά σχεδόν 14 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Παρ’ όλα αυτά, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αναγκαστεί να διαθέσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο σειράς σκανδάλων.

Ο Πάξτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Κόρνιν στον δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ. Ο Κόρνιν θεωρούνταν ευρέως ότι θα είχε ευκολότερο δρόμο προς τη νίκη, ενώ μετά την ήττα του δεν έχει ακόμη εκφράσει τη στήριξή του στον Πάξτον, έπειτα από μια ιδιαίτερα σκληρή εσωκομματική αντιπαράθεση.

Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες προεκλογικές εμφανίσεις στην πολιτεία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Πάξτον υπολείπεται του Δημοκρατικού πολιτειακού βουλευτή Τζέιμς Ταλαρίκο.

Ο Ταλαρίκο έχει συγκεντρώσει 124 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον Πάξτον κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

Οι Δημοκρατικοί έχουν διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω εξωτερικών οργανώσεων για την υποστήριξη του υποψηφίου τους. Το ποσό αυτό αποτελεί, ωστόσο, μόνο ένα μέρος των συνολικών δαπανών των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν μια έδρα με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για το κόμμα τους.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ταλαρίκο να προηγείται με διαφορά από δύο έως οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.

Ποιες πολιτείες διεκδικούν οι Ρεπουμπλικανοί

Τζόρτζια

Η Τζόρτζια ήταν μία από τις δύο σημαντικότερες ευκαιρίες των Ρεπουμπλικανών στην αρχή του εκλογικού κύκλου, καθώς ο Τραμπ είχε κερδίσει την πολιτεία με διαφορά δύο ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Κόλινς δυσκολεύεται να περιορίσει τη διαφορά από τον εν ενεργεία Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιθανά πρόσωπα που θα διεκδικήσουν το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Όσοφ έχει συγκεντρώσει 126 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον Κόλινς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά τον Όσοφ να προηγείται.

Μίσιγκαν

Οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την κατάκτηση μιας ανοιχτής έδρας στο Μίσιγκαν. Η αναμέτρηση αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο αμφίρροπη μεταξύ των εδρών που κατέχουν σήμερα οι Δημοκρατικοί.

Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει διχασμένο μετά την επικράτηση του προοδευτικού υποψηφίου Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στις προκριματικές εκλογές, όπου νίκησε οριακά τη μετριοπαθή βουλευτή Χέιλι Στίβενς.

Η Στίβενς προκάλεσε ανατροπή στην προεκλογική εκστρατεία το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ανακοίνωσε απροσδόκητα τη στήριξή της στον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, πρώην βουλευτή των ΗΠΑ.

Ο Ελ-Σαγιέντ και η Στίβενς είχαν συγκρουστεί έντονα για τη στάση τους απέναντι στη Μέση Ανατολή. Ο Ελ-Σαγιέντ έχει ασκήσει κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας, ενώ η Στίβενς έχει εκφράσει την υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, έχει δεχθεί επιθέσεις με χαρακτηρισμούς που τον παρουσιάζουν ως επικίνδυνο ριζοσπάστη και αμφισβητούν την αφοσίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ελ-Σαγιέντ έχει συγκεντρώσει 54 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 23 εκατομμυρίων του Ρότζερς. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν διαθέσει 157 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επενδύσει 89 εκατομμύρια.

Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ελ-Σαγιέντ να προηγείται με διαφορά έξι έως εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Μινεσότα

Στη Μινεσότα, η αντικυβερνήτης Πέγκι Φλάναγκαν αντιμετωπίζει τη Ρεπουμπλικανή υποψήφια Μισέλ Ταφόγια, πρώην αθλητική δημοσιογράφο του NFL.

Η Ταφόγια συνδέει την αντίπαλό της με το σκάνδαλο απάτης που αφορά προγράμματα παιδικής φροντίδας στην πολιτεία. Η υπόθεση αυτή συνέβαλε στην απόφαση του Δημοκρατικού κυβερνήτη Τιμ Γουόλς να μην επιδιώξει την επανεκλογή του.

Σε αντίθεση με αρκετούς Δημοκρατικούς υποψηφίους σε άλλες πολιτείες, η Φλάναγκαν έχει συγκεντρώσει λιγότερα χρήματα από τη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό της: 11,6 εκατομμύρια δολάρια έναντι 12,5 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, οι εξωτερικές οργανώσεις έχουν επενδύσει σχετικά μικρά ποσά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς άλλες πολιτείες έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι Ρεπουμπλικανικές και οι Δημοκρατικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει από 1,8 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

Η Φλάναγκαν προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Στις προεδρικές εκλογές του 2024, η τότε υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, είχε κερδίσει τη Μινεσότα με διαφορά τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

Νιου Χάμσαϊρ

Οι Δημοκρατικοί καλούνται να υπερασπιστούν ακόμη μία ανοιχτή έδρα στο Νιου Χάμσαϊρ, μια πολιτεία την οποία η Καμάλα Χάρις είχε κερδίσει με διαφορά σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Ο Ελληνικής καταγωγής Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας διεκδικεί την έδρα απέναντι στον επίσης ελληνικής καταγωγής πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, ο οποίος είχε ηττηθεί το 2008 από τη Δημοκρατική Τζιν Σαχίν.

Το επώνυμο Σουνούνου είναι ιδιαίτερα γνωστό στην πολιτική ζωή της πολιτείας. Ο αδελφός του Τζον, Κρις, διετέλεσε κυβερνήτης μέχρι πέρυσι, ενώ ο πατέρας τους, επίσης ονόματι Τζον, είχε διατελέσει κυβερνήτης και προσωπάρχης του Λευκού Οίκου επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Ο Πάππας έχει συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 6 εκατομμυρίων του Σουνούνου. Παρά τη διαφορά αυτή, οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει 37 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, έναντι 24 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σταθερό προβάδισμα του Πάππας, από πέντε έως επτά ποσοστιαίες μονάδες.