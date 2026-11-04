Ισχυρή παρουσία κατέγραψε η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με αρκετούς υποψηφίους ελληνικής καταγωγής να εξασφαλίζουν την εκλογή ή την επανεκλογή τους σε σημαντικά ομοσπονδιακά αξιώματα.

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα για την ομογένεια ήρθε από το Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου και κέρδισε την ανοικτή έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ. Θα διαδεχθεί τη Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί έπειτα από 18 χρόνια στη Γερουσία.

Η νίκη του Πάπας είχε ιδιαίτερη βαρύτητα και σε εθνικό επίπεδο, καθώς η συγκεκριμένη έδρα θεωρούνταν μία από τις κρίσιμες μάχες για τον έλεγχο της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν τελικά να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

Για την ελληνική ομογένεια, πάντως, η εκλογή του Πάπας έχει και ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος έχει διατελέσει συμπρόεδρος του Congressional Hellenic Caucus και έχει αναλάβει επανειλημμένα πρωτοβουλίες που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Τρία στα τρία» για τους Ελληνοαμερικανούς της Φλόριντα

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στη Φλόριντα, όπου και οι τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές διατήρησαν τις έδρες τους.

Ο Γκας Μπιλιράκης επανεξελέγη στη 12η Περιφέρεια, επικρατώντας της Δημοκρατικής Κίμπερλι Όβερμαν. Με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα, συγκέντρωσε περίπου 52,8%, έναντι περίπου 45,9% της αντιπάλου του.

Η νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μπιλιράκη, καθώς η επαναχάραξη των εκλογικών περιφερειών είχε κάνει τη φετινή αναμέτρηση σαφώς πιο ανταγωνιστική σε σχέση με προηγούμενες εκλογές. Ο ομογενής βουλευτής εξασφαλίζει έτσι ακόμη μία θητεία στο Κογκρέσο, όπου υπηρετεί από το 2007.

Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς. Τα επίσημα αποτελέσματα της πολιτείας τον εμφάνιζαν με περίπου 53,4% των ψήφων.

Στην 1η Περιφέρεια, ο Τζίμι Πατρόνης κέρδισε επίσης νέα θητεία, επικρατώντας της Δημοκρατικής Γκέι Βάλιμοντ. Ο Πατρόνης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στο Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2025, σε ειδική εκλογή για τη θέση που είχε μείνει κενή μετά την αποχώρηση του Ματ Γκετζ.

Έτσι, οι τρεις Ελληνοαμερικανοί της Φλόριντα διατηρούν ακέραιη την παρουσία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Νέα θητεία και για τη Νικόλ Μαλλιωτάκη

Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη κέρδισε επίσης την επανεκλογή της στην 11η Περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Το Associated Press ανακοίνωσε τη νίκη της λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης, με τη Μαλλιωτάκη να εξασφαλίζει ακόμη μία θητεία στη Βουλή απέναντι στον Δημοκρατικό Μάικ ΝτεΣίλις.

Η Μαλλιωτάκη, κόρη Έλληνα μετανάστη από την Κρήτη, έχει συμμετάσχει μαζί με άλλους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την Κύπρο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ζήτημα της πώλησης προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.

Οι αναμετρήσεις που παραμένουν ανοιχτές

Την ώρα που οι παραπάνω αναμετρήσεις έχουν ήδη κριθεί, η καταμέτρηση συνεχίζεται σε πολιτείες της δυτικής ακτής, όπου επίσης υπάρχουν υποψηφιότητες με ελληνικό ενδιαφέρον.

Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους διεκδικεί μία ακόμη θητεία στην 1η Περιφέρεια απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ, ενώ στην ίδια πολιτεία ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Άντονι διεκδικεί την επανεκλογή του ως αντικυβερνήτης. Η καταμέτρηση στη Νεβάδα παραδοσιακά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο λόγω των επιστολικών ψήφων.

Στην Καλιφόρνια, η Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί τη θέση της πολιτειακής ταμία απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς. Η καταμέτρηση είχε μόλις αρχίσει τις πρώτες πρωινές ώρες ώρα Ελλάδας, καθώς οι κάλπες στη δυτική ακτή έκλεισαν πολύ αργότερα.

Στο Ιλινόις, ο Δημοκρατικός Άλεξι Γιαννούλιας διεκδικεί δεύτερη θητεία ως Secretary of State, σε μία ακόμη αναμέτρηση με έντονο ομογενειακό ενδιαφέρον.

Ενισχυμένη η ελληνική παρουσία στην Ουάσιγκτον

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής είναι ότι η ελληνική ομογένεια όχι μόνο διατηρεί σημαντική παρουσία στο Κογκρέσο, αλλά την ενισχύει με την εκλογή του Κρις Πάπας στη Γερουσία.

Οι Μπιλιράκης, Χαριδόπουλος, Πατρόνης και Μαλλιωτάκη παραμένουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση σε Νεβάδα, Καλιφόρνια και τις υπόλοιπες πολιτείες.

Για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, η παρουσία του Πάπας πλέον στη Γερουσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το σώμα έχει κομβικό ρόλο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στην έγκριση πρεσβευτών, διεθνών συμφωνιών και σημαντικών αμυντικών αποφάσεων.