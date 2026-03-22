Με αντίποινα απειλούν οι ιρανικές δυνάμεις στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ με απειλή πληγμάτων στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και καυσίμων εάν δεν ανοίξουν εντός 48 ωρών τα Στενά του Ορμούζ.

«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η κλιμάκωση είναι ραγδαία τις τελευταίες ώρες με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι οι επιδρομές που άφησαν περισσότερους από 100 τραυματίες στο Ισραήλ, είχαν ως στόχο τις πυρηνικές ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, που βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Ντιμόνα και 30 χιλιόμετρα έξω από το Αράντ, «σε αντίποινα για αμερικανική επίθεση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Νατάνζ».

«Εάν το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να αναχαιτίσει πυραύλους στην αυστηρά προστατευόμενη περιοχή Ντιμόνα, αυτό αποτελεί, από επιχειρησιακής άποψης, ένδειξη εισόδου σε μια νέα φάση της σύγκρουσης. Οι ουρανοί του Ισραήλ είναι ανυπεράσπιστοι», έγραψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρι Γκαλίμπαφ, στον λογαριασμό του στο X. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να εφαρμοστούν οι επόμενες προσχεδιασμένες στρατηγικές» αναφέρει, ενώ παραθέτει βίντεο με «αποτυχημένη αναχαίτιση».