Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, με απόκοσμες εικόνες από πετρελαϊκές υποδομές να παραδίδονται στην πυρά στην Τεχεράνη και το πετρέλαιο να καίγεται μέσα στους δρόμους της πόλης.

Την ίδια ώρα Κατάρ και Κουβέιτ πάτησαν φρένο στην παραγωγή πετρελαίου, έχοντας εξαντλήσει τους χώρους στις δεξαμενές αποθήκευσης καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει μπλοκαρισμένη, προκαλώντας νέα πίεση στην αγορά ενέργειας. Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα , με το βαρέλι να εκτοξεύεται πάνω από τα 118 δολάρια. Στις 04:30 ώρα Ελλάδας, το WTI (West Texas Intermediate) διαπραγματευόταν στα 118,21 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 30,04%, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 118,22 δολάρια με αύξηση 27,54%.

Το θέμα απασχολεί στις Βρυξέλλες σήμερα την συνεδρίαση του Eurogroup, όπου τα κράτη μέλη θα συζητήσουν τις επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης. Οι υπουργοί θα εξετάσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων ενόψει των επόμενων μηνών και τις επιπτώσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα επιφέρουν πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Στις φλόγες η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν

Την ΒΑPCO, την ενεργειακή ραχοκοκαλιά του Μπαχρέιν χτύπησε το Ιράν σε μια προσπάθεια να εντείνει την πίεση στις χώρες του Κόλπου.

Στην Τεχεράνη μαύρος καπνός έχει καλύψει την πόλη, με το πετρέλαιο να ρέει στους δρόμους από τις κατεστραμμένες πετρελαιοπηγές που κάηκαν.

Μήνυμα Αραγτσί για τον νέο ηγέτη του Ιράν

Την ίδια ώρα ο ΥΠΕΞ του Ιράν συγχαίρει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την ανάληψη της ηγεσίας. Ο Αμπάς Αραγτσί σε μήνυμα που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού. «Δεσμευόμαστε ότι, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του μεγάλου ιρανικού έθνους, την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας, καθώς και την υλοποίηση των υψηλών στόχων της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν θα διστάσουμε ούτε για μια στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή του.

پیام تبریک به مناسبت انتخاب شایسته حضرت آیه‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی، همزمان با اولین شب پر برکت قدر…

عهد می بندیم برای دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران، پیشبرد منافع و امنیت ملی، و تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی لحظه ای از پا ننشینیم. pic.twitter.com/SPxAYbYieu — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: