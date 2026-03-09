Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, με απόκοσμες εικόνες από πετρελαϊκές υποδομές να παραδίδονται στην πυρά στην Τεχεράνη και το πετρέλαιο να καίγεται μέσα στους δρόμους της πόλης.
Την ίδια ώρα Κατάρ και Κουβέιτ πάτησαν φρένο στην παραγωγή πετρελαίου, έχοντας εξαντλήσει τους χώρους στις δεξαμενές αποθήκευσης καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει μπλοκαρισμένη, προκαλώντας νέα πίεση στην αγορά ενέργειας. Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα , με το βαρέλι να εκτοξεύεται πάνω από τα 118 δολάρια. Στις 04:30 ώρα Ελλάδας, το WTI (West Texas Intermediate) διαπραγματευόταν στα 118,21 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 30,04%, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 118,22 δολάρια με αύξηση 27,54%.
Το θέμα απασχολεί στις Βρυξέλλες σήμερα την συνεδρίαση του Eurogroup, όπου τα κράτη μέλη θα συζητήσουν τις επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης. Οι υπουργοί θα εξετάσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων ενόψει των επόμενων μηνών και τις επιπτώσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα επιφέρουν πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Στις φλόγες η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν
Την ΒΑPCO, την ενεργειακή ραχοκοκαλιά του Μπαχρέιν χτύπησε το Ιράν σε μια προσπάθεια να εντείνει την πίεση στις χώρες του Κόλπου.
Στην Τεχεράνη μαύρος καπνός έχει καλύψει την πόλη, με το πετρέλαιο να ρέει στους δρόμους από τις κατεστραμμένες πετρελαιοπηγές που κάηκαν.
Μήνυμα Αραγτσί για τον νέο ηγέτη του Ιράν
Την ίδια ώρα ο ΥΠΕΞ του Ιράν συγχαίρει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την ανάληψη της ηγεσίας. Ο Αμπάς Αραγτσί σε μήνυμα που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού. «Δεσμευόμαστε ότι, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του μεγάλου ιρανικού έθνους, την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας, καθώς και την υλοποίηση των υψηλών στόχων της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν θα διστάσουμε ούτε για μια στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή του.
پیام تبریک به مناسبت انتخاب شایسته حضرت آیهالله سید مجتبی حسینی خامنهای بهعنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی، همزمان با اولین شب پر برکت قدر…
عهد می بندیم برای دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران، پیشبرد منافع و امنیت ملی، و تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی لحظه ای از پا ننشینیم. pic.twitter.com/SPxAYbYieu
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία:
Οι G7 αποδεσμεύουν πετρέλαιο από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης
Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν σήμερα μια κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τους Financial Times.
Τρεις χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει την υποστήριξή τους στην ιδέα, προσθέτουν οι FT, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του αργού πετρελαίου.
Απογειώνεται το πετρέλαιο
Ο πόλεμος έχει παραλύσει κατά μεγάλο μέρος τους τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο. Το στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα
Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι σήμερα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 70% — ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.
Μπροστά στο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 14:30 (ώρα Ελλάδας).
Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.
Νέο πλήγμα του IDF στο Ισφαχάν
Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε στόχους στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν, στοχεύοντας τις δυνάμεις ασφαλείας εκεί.
BREAKING:
A new round of airstrikes is hitting Islamic regime targets in Isfahan, Iran pic.twitter.com/K2hfvnnVZQ
— Visegrád 24 (@visegrad24) March 9, 2026
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν επίσης ότι έπληξαν μια εγκατάσταση παραγωγής πυραυλοκινητήρων και σημεία εκτόξευσης πυραύλων.
AFP: Ισχυρή έκρηξη στη νότια συνοικία της Βηρυτού
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολά, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο δημοσιογράφος του AFP έκανε λόγο για πυκνά σύννεφα καπνού που υψώνονταν από τον τομέα αυτό μετά την έκρηξη.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι έπληξε «υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολά στη Βηρυτό» χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
Τραμπ: Το τέλος στον πόλεμο με το Ιράν θα το αποφασίσω «αμοιβαία» με τον Νετανιάχου
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Times of Israel ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο Τραμπ τόνισε πως ο Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης.
«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ
Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ιρακινή αστυνομία.
Earlier, a U.S. C-RAM system shot down two drones launched by the Islamic Resistance in Iraq over Erbil, in the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/8ZVAwI2JyS
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 9, 2026
Μπαχρέιν: Επιδρομή drones του Ιράν - 26 τραυματίες
26 πολίτες τραυματίστηκαν και κτήρια υπέστησαν ζημιές στη νήσο Σίτρα του Μπαχρέιν σε επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή το βράδυ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον δυο ισχυρές εκρήξεις.