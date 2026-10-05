Στο πλαίσιο του συμφώνου αμοιβαίας άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής της Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας (Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία) στο Ριάντ.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος.

BREAKING: Saudi Arabia, Turkey and Pakistan announce the activation of the Mecca Joint Defense Agreement, following an emergency meeting in Riyadh today, according to Saudi state media. In a joint statement, the countries said they have agreed “to move immediately to the practical implementation of the joint defense commitments and to take the necessary measures to provide the agreed-upon military forces and capabilities and to expedite their deployment in the Kingdom.” “The member states affirmed that the security of each member state is an integral part of the collective security of the three countries, and that translating the Mecca Joint Defense Agreement into practical measures embodies the credibility of the commitment to joint defense, enhances the effectiveness of deterrence, and confirms the unity of the three countries.” — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 5, 2026

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το «Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απόρροια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το Ισλαμαμπάντ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία αμυντική και όχι στρεφόμενη εναντίον συγκεκριμένης χώρας.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας, της στρατιωτικής διαλειτουργικότητας και της συλλογικής ικανότητας των τριών χωρών να αντιμετωπίζουν και να αποκρούουν απειλές.

Οι τρεις χώρες καταδίκασαν παράλληλα την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, καθώς και τις επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτικών και οικονομικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία. Επανέλαβαν, επίσης, ότι η ασφάλεια κάθε μέλους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ασφάλειας της τριμερούς συμφωνίας.

The Emergency Meeting of the Strategic Political and Defense Committee under the Makkah Alliance for Defense reaffirmed the solidarity and unity of our countries in confronting the heinous attacks against the Kingdom and the holy sites. The committee agreed to activate collective deterrence measures within the framework of the Alliance in response to the attacks and all those responsible for them. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 5, 2026

Στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης της συμμαχίας, ο αντιστράτηγος ε.α. Ναουμάν Μαχμούντ του Πακιστάν ορίστηκε πρώτος γενικός γραμματέας, με τριετή θητεία.

Φιντάν: «Διεργασίες για διπλωματική λύση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι»

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της αμυντικής συμμαχίας της Μέκκας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν ήδη προγραμματισμένη, αλλά πραγματοποιήθηκε εκτάκτως λόγω των εξελίξεων στην Υεμένη και των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν η δομή της συμμαχίας και ο διορισμός γενικού γραμματέα.

«Έχουν γίνει πολλές εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της Συμφωνίας Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας που υπογράφηκε. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο τέλος και αυτών των εργασιών».

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τρόπους ειρηνικής επίλυσης της κρίσης. Ο Φιντάν ανέφερε ότι ελήφθησαν αποφάσεις που αντανακλούν την πολιτική βούληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματικά μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε ξανά. Μοιραστήκαμε ορισμένες απόψεις μας».

Ο Φιντάν επισήμανε τη συμβολή του υπουργού ‘Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, στις στρατιωτικές, επιχειρησιακές και τεχνικές συζητήσεις.

«Τι μπορεί να γίνει σε θεσμικό επίπεδο, τόσο στρατιωτικά όσο και τεχνικά; Πού κατευθυνόμαστε; Συζητήσαμε τη θεσμική μας συγκρότηση στην Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, αλλά και τι μπορεί να γίνει σχετικά με το υφιστάμενο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα. Ήταν μια παραγωγική ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους των κρατικών ΜΜΕ της Τουρκίας.

Ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ (5/10) στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, χώρα που αποτελεί συχνά στόχο τον τελευταίο καιρό από τους Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με κατοίκους και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από σειρά προηγούμενων εκρήξεων που είχαν ακούσει δημοσιογράφοι του AFP και κάτοικοι της περιοχής, την ώρα που οι μάχες στην Υεμένη κλιμακώνονται σημαντικά μεταξύ του συνασπισμού που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι στόχοι που ανακοίνωσαν οι Χούθι

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, διυλιστήριο του κολοσσού της πετρελαϊκής βιομηχανίας ARAMCO, καθώς και διάφορες στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του γειτονικού βασιλείου.

Οι επιθέσεις αυτές, που διεξήχθησαν κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους τύπου κρουζ, «είχαν στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ», ανέφερε εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, προσθέτοντας ότι «το διυλιστήριο της ARAMCO στη Ράμπιγ» στοχοποιήθηκε επίσης, όπως και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 3

Την ίδια ώρα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 3, προτρέποντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία να παραμείνουν σε εγρήγορση, λόγω της πιθανότητας αεροπορικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα.