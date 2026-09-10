Στα Σκόπια πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, άσκηση επί χάρτου, με αντικείμενο την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, κατόπιν πρωτοβουλίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία και σε συνεργασία με την εκεί Αποστολή του ΟΑΣΕ.

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών, εστιάζοντας στην ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση διασυνοριακών εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Τον συντονισμό της άσκησης ανέλαβε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Στυλιανός Μπίος, πρώην αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Eurojust κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2024. Από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, του δικαστικού σώματος και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτησαν ο Έντουρντ Άντερσον, επικεφαλής της Μονάδας Ποινικής Δικαιοσύνης και Μεταρρύθμισης της Αστυνομίας εκ μέρους του ΟΑΣΕ, ο Αλεξάνταρ Γιάνεφ, διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και η επιτετραμμένη της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια, Χριστίνα Βασιλάτου.

Η κ. Βασιλάτου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία αποτελούν γειτονικές χώρες και συμμάχους με στενή συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΑΣΕ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημερινή πρωτοβουλία εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο δράσεων της Πρεσβείας που αποσκοπεί σε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για σχέσεις καλής γειτονίας.

Κλείνοντας, η επιτετραμμένη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής επεσήμανε ότι η επιλογή του θεματικού αντικειμένου υπαγορεύεται από τις κοινές προκλήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Τόνισε δε πως η Ελλάδα, ως γειτονικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει την ευθυγράμμιση της Βόρειας Μακεδονίας με το κοινοτικό κεκτημένο, με τη διμερή αυτή συνεργασία να λειτουργεί ως γέφυρα για τη διευκόλυνση της μελλοντικής τους αλληλεπίδρασης.

Η άσκηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήψαν τον Μάιο του 2026 η Ελληνική Πρεσβεία στη Βόρεια Μακεδονία και η Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια, με στόχο την έναρξη κοινού έργου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος.