Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της περιφερειακής ασφάλειας και των διμερών σχέσεων σηματοδοτεί η επίσημη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία ανάμεσα στην ηγεσία των Υπουργείων Άμυνας της Κύπρου και της Γαλλίας.

Πιο συγκεκριμένα ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, υποδέχθηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του, Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων, Κατρίν Βοτρέν, σε μια συγκυρία όπου η σταθερότητα στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών των δύο πλευρών βρέθηκαν τόσο οι τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, όσο και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η ολοκλήρωση της συνάντησης συνοδεύτηκε από μια ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση της αμυντικής τους συμπόρευσης, καθώς οι δύο Υπουργοί προχώρησαν στην υπογραφή μιας νέας, εξαιρετικά σημαντικής διμερούς συμφωνίας.

Πρόκειται για τη Συμφωνία για Συνεργασία σε Αμυντικά Θέματα και το Καθεστώς των Δυνάμεων (Status of Forces Agreement – SOFA), η οποία καθορίζει το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για τη δραστηριότητα και την παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο κρατών.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Πάλμας τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τη Γαλλίδα ομόλογό του επαναβεβαιώθηκαν για ακόμη μια φορά οι διαχρονικοί ισχυροί δεσμοί που συνδέουν τις χώρες μας και αναδείχθηκαν πτυχές της διμερούς μας συνεργασίας, η οποία είναι εδραιωμένη σε σταθερές βάσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινών επιδιώξεων.

Συνέχισε αναφέροντας ότι η συνεργασία αυτή αποτυπώνεται στον συντονισμό σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και της προμήθειας αμυντικών συστημάτων.

Ορόσημο, σε αυτή την πορεία, σημείωσε ο κ. Πάλμας, αποτελεί η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου – Γαλλίας, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι από τους Προέδρους των δύο χωρών, και αντανακλά την πρόοδο μιας διαρκώς εξελισσόμενης διμερούς σχέσης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ανέφερε ο κ. Πάλμας, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια της οποίας ευχαρίστησε την κα. Βοτράν για την άμεση ανταπόκριση της Γαλλίας και την αποστολή δυνάμεων εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη κρίση στην περιοχή, τον περασμένο Μάρτιο.

Επιστέγασμα της συνάντησης, συνέχισε ο κ. Υπουργός, αποτέλεσε η υπογραφή Συμφωνίας για Συνεργασία σε Αμυντικά Θέματα και το Καθεστώς των Δυνάμεων Κύπρου και Γαλλίας (Status of Forces Agreement- SOFA), όπως αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί από κοινού από τους Προέδρους των δύο χωρών.

Η συμφωνία αυτή, επεσήμανε, θέτει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς Άμυνας και της Ασφάλειας, ρυθμίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δυνάμεων των δύο χωρών, όταν αυτές βρίσκονται στο έδαφος της άλλης.

Σε πολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Πάλμας, η εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Γαλλία επιβεβαιώνει την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασίες που εδράζονται σε κοινές αρχές και αξίες, στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, και προσδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία αυξημένο στρατηγικό βάθος, ενισχύοντας τον ρόλο της, ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία στοχεύει στην εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή. Με αυτό ως δεδομένο, θα συνεχιστεί η επένδυση σε συνεργασίες και σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον εποικοδομητικό διάλογο, ενισχύουν την ασφάλεια και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε την κα. Βοτράν για τη συνάντηση, καθώς και για το πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης που διέκρινε τις συνομιλίες τους.