Μεγάλης κλίμακας, είναι η αεροπορική επίθεση που διεξάγεται κατά του Ιράν, από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Stealth B-2. Όπως φαίνεται από τις ακόλουθες εικόνες του flightradar, τουλάχιστον εννέα αεροσκάφη ανεφοδιασμού, τύπου Boeing KC-135R Stratotanker, πετούν αυτή τη στιγμή πάνω από τον Περσικό Κόλπο, το Κουβέιτ, και τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας -Ιράκ, προκειμένου να ανεφοδιάζουν με καύσιμα εν πτήσει, ανά πάσα στιγμή τα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ.

Είναι προφανές λοιπόν, από τις εικόνες που ακολουθούν ότι τα χτυπήματα που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Τεχεράνης και άλλων στόχων στο Ιράν θα είναι πολύ μεγάλης κλίμακας.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες