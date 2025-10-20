Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Εννέα μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν σήμερα να ανοίξουν τα σημεία διέλευσης για την άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και να ληφθούν μέτρα για την πλήρη τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Σλοβένος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ τόνισε ότι η MED9 απαιτεί «την άμεση αποδέσμευση όλης της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα». Η φετινή Σύνοδος φιλοξενήθηκε στην παράκτια πόλη Πορτορόζ, όπου η Σλοβενία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του σχήματος MED9.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο Γκόλομπ, προσθέτοντας ότι η Ισραηλινή Κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει τη διέλευση της Ράφα και άλλα μεθοριακά σημεία ώστε η βοήθεια να φτάσει στη Γάζα. Η MED9 ζητά επίσης να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στην περιοχή.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν οι ηγέτες της Γαλλίας, Κύπρου, Ελλάδας, Κροατίας, Ιταλίας, Μάλτας, Σλοβενίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, ενώ παραβρέθηκαν επίσης ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄της Ιορδανίας και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα που δοκίμασαν την εύθραυστη εκεχειρία, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου. Ο Γκόλομπ τόνισε ότι η MED9 επιδιώκει την πλήρη τήρηση της συμφωνίας, ιδίως με την ανάπτυξη παρατηρητών επί του πεδίου.

Μετά τους βομβαρδισμούς της Κυριακής, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος σημείωσε ότι η εκεχειρία έχει «όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη», υπενθυμίζοντας ότι «θα υπάρξουν καλές και κακές στιγμές», και η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά.

Σημειώνεται ότι η Σλοβενία είχε απαγορεύσει την είσοδο στον Νετανιάχου τον Σεπτέμβριο, λόγω ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Η Λιουμπλιάνα είχε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ