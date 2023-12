Πυρκαγιά σε καταυλισμό του κινήματος ακτημόνων της Βραζιλίας (MST) στη βόρεια πολιτεία Παρά είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ το βράδυ του Σαββάτου, έκανε γνωστό το MST χθες Κυριακή.

A devastating fire at a camp affiliated with Brazil’s Landless Workers’ Movement (MST) in the state of Para resulted in nine fatalities and eight injuries on Saturday night, as reported by the movement on Sunday. #Brazil #Parauapebasf pic.twitter.com/0xN3GYn5qA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Federal Character (@Fedcharacter) December 10, 2023