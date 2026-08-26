Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανική επίθεση έπληξε ένα λεωφορείο στο ελεγχόμενο τμήμα από της Ρωσία της περιοχής Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο διορισθείς από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής Λεονίντ Πασέτσνικ.

Ο Παέτσνικ δήλωσε ότι το λεωφορείο κατευθύνοντας από το Λουγκάνσκ στην Καντίιφκα τη στγιμή που δέχθηκε την επίθεση, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις της επίθεσης.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αναφορά από ανεξάρτητες πηγές.