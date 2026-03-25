Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3), σε τρεις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές οι οποίες στοχοποίησαν κοινότητες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, που θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, όπως μεταδίδει το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

BREAKING: Lebanon death toll from Israeli strikes climbs to almost 900 🔴 LIVE updates: https://t.co/9Cn1ZKtG0q pic.twitter.com/pG1HCW5Bii — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 16, 2026



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΙ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν κοντά στη Ναμπάτια, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τραυματίστηκε στην Ααντλού, νότια της Σιδώνας, ενώ ακόμη 2 σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων, επίσης κοντά στη Σιδώνα.