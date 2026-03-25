Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3), σε τρεις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές οι οποίες στοχοποίησαν κοινότητες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, που θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, όπως μεταδίδει το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

 


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΙ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν κοντά στη Ναμπάτια, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τραυματίστηκε στην Ααντλού, νότια της Σιδώνας, ενώ ακόμη 2 σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων, επίσης κοντά στη Σιδώνα.

