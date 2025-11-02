Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η αστυνομία της Βρετανίας αναζητεί σήμερα τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες ( 01/11) στην ανατολική Αγγλία σε τραίνο με κατεύθυνση το Λονδίνο, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι εκ των οποίων οι εννέα σοβαρά. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή για τα κίνητρά τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Στη διάρκεια της νύκτας η αστυνομία έκανε λόγο για 10 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

🇬🇧 An eyewitness on board tonight’s train stabbing near Huntingdon describes the attacker as a black male in all-black clothing, who was tasered by police This video contains graphic descriptions pic.twitter.com/Tt860vKL91 — Shiri_Sabra (@sabra_the) November 1, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».

«Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες», προειδοποίησε τους άλλους επιβάτες ο Όλι Φόστερ

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τραίνου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τραίνο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τίζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», προειδοποίησε ο Κρις Κέισι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Μεταφορών, ενώ προέτρεψε να μην «γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

CAMBRIDGESHIRE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Multiple people injured on train as two men go on stabbing rampage. Police have announced both perpetrators are now arrested. Witnesses describe “blood everywhere”. pic.twitter.com/5oyQfhv68m — 243Cal 🇮🇪 (@243_cal) November 1, 2025



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

Το τραίνο όπου σημειώθηκε η επίθεση είχε αναχωρήσει στις 18:25 από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα». Σε μια χώρα όπου η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ αυστηρή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις με μαχαίρι στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τα επίσημα βρετανικά στοιχεία.

A passenger on board the train describes to Sky News seeing an “extremely bloodied” passenger fleeing through the train after being stabbed. The person collapsed and was rushed to an ambulance when the train stopped at Huntingdon, they say. Latest here: https://t.co/jCRlipaqMZ pic.twitter.com/8n0JXBHgzj — Ben Bloch (@realBenBloch) November 1, 2025



Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εθνική κρίση» και η κυβέρνησή του έχει λάβει πολλά μέτρα για να καταστήσει πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα όπλα από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανήλθε στην εξουσία.

Σχεδόν 60.000 μαχαίρια έχουν κατασχεθεί ή ανακτηθεί από την αστυνομία μέσα σε δέκα χρόνια, επεσήμανε την Τετάρτη η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε έναν μήνα έπειτα από μια άλλη εναντίον συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πιστών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους από τα πυρά της αστυνομίας που επενέβη.

Πηγή: BBC