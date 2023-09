Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο (30/9) στη δυτική Ουκρανία, μετά από σπάσιμο αγωγού πετρελαίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άνθρωποι, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το περιστατικό προκάλεσε διαρροή πετρελαίου σε έκταση 100 τετραγωνικών μέτρων, πριν τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

«Στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) κοντά στο χωριό Στρίμπα, στην περιοχή Ναντβίρνα, έσπασε ένας αγωγός πετρελαίου (διαμέτρου 150 χιλιοστών)», ανέφερε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκε έκρηξη.

«Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε η κυβερνήτης της περιοχής, Σβετλάνα Όνιστσουκ. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δύο παιδιά και τρεις ενήλικες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με πολλά εγκαύματα», ανέφερε.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το χωριό.

Η τοποθεσία που σημειώθηκε το περιστατικό απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις μάχες που μαίνονται με τις ρωσικές δυνάμεις, στην ανατολική Ουκρανία.

