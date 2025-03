Η Λίντια Μουγκάμπε, μια δικαστής από την Ουγκάντα που υπηρετεί με αυτήν την ιδιότητά της και στα Ηνωμένα Έθνη, κρίθηκε ένοχη σήμερα από βρετανικό δικαστήριο για «σύγχρονη δουλεία», αφού υποχρέωνε μια νεαρή γυναίκα να εργάζεται χωρίς μισθό στο σπίτι της στην Αγγλία.

UN Judge Lydia Mugambe found guilty of enslaving a fellow African woman and trafficking her to the UK.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 13, 2025