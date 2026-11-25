Ένοχη για κλοπή βιομηχανικών μυστικών και τραπεζική απάτη κρίθηκε η Huawei από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η ετυμηγορία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κινεζικού κολοσσού των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος αμφισβητεί τόσο τη νομική όσο και την πραγματική βάση των κατηγοριών.

Η καταδικαστική απόφαση αφορά επίσης την υποστήριξη που παρείχε η εταιρεία στις ιρανικές αρχές για την επιβολή λογοκρισίας στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, οι ένορκοι δεν έκριναν τη Huawei ένοχη για τη σύσταση συμμορίας και τη συνωμοσία με σκοπό την υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας, την κατηγορία που θεωρούνταν η σοβαρότερη της δίκης.

Η αντίδραση της Huawei και η θέση της Ουάσιγκτον

Σε ανακοίνωσή της, η Huawei χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ανυπόστατες», υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζονται ούτε στον νόμο ούτε στα γεγονότα. Δήλωσε ότι θα μελετήσει «σχολαστικά» την απόφαση και ότι εξετάζει «όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα» για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Αντίθετα, ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλαντς, χαιρέτισε την ετυμηγορία, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην έρευνα του FBI και στο έργο των ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

«Για δεκαετίες, η Huawei και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους (…) στη βάση ψεμάτων και κλοπών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσοι συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν.

Ο όμιλος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με απαγορεύσεις, αποκλεισμούς και κυρώσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η απόφαση για την ποινή στη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2027.