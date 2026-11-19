Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, από τη βρετανική δικαιοσύνη τέσσερις άνδρες για τον βιασμό ή τη σεξουαλική κακοποίηση της Τζόαν Γιανγκ, μιας γυναίκας την οποία νάρκωνε συστηματικά ο τότε σύζυγός της.

Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, η οποία αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Πελικό, η Τζόαν Γιανγκ επέλεξε να αποποιηθεί το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία, φέρνοντας στο φως τον εφιάλτη που βίωνε επί περισσότερα από δέκα χρόνια, όταν ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της τής χορηγούσε επανειλημμένα ουσίες και την πρόσφερε μέσω διαδικτύου σε αγνώστους.

Ο ρόλος του πρώην συζύγου και οι αναλογίες με τη Γαλλία

Ο 50χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος Φίλιπ Γιανγκ είχε ήδη δηλώσει ένοχος τον περασμένο Ιανουάριο σε περισσότερες από 50 κατηγορίες σε βάρος της πρώην συζύγου του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έντεκα κατηγορίες για βιασμό, καθώς και αδικήματα που αφορούν την καταγραφή των σεξουαλικών επιθέσεων και τη δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο εκατοντάδες φορές.

Τα εγκλήματά του παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με εκείνα του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος ομολόγησε ότι νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ, καλώντας δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν. Η δίκη εκείνη, το 2024, είχε προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό και οδήγησε τη Γαλλία στην αναθεώρηση της νομοθεσίας της περί βιασμού.

Οι καταδίκες στο Ουίντσεστερ και οι ισχυρισμοί περί «φαντασίωσης»

Στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ δικάστηκαν τέσσερις άνδρες για εγκλήματα που διέπραξαν από κοινού με τον Φίλιπ Γιανγκ σε βάρος της Τζόαν Γιανγκ, το διάστημα μεταξύ 2016 και 2023, και κρίθηκαν όλοι ένοχοι.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ καταδικάστηκε για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης και μία επίθεσης μέσω διείσδυσης, ενώ ο 62χρονος Ρίτσαρντ Γουίλκινς κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και μία επίθεση μέσω διείσδυσης.

Παράλληλα, ο 48χρονος Νόρμαν Μακσόνι καταδικάστηκε για έναν βιασμό και ο 38χρονος Μοχάμεντ Χασάν για μία σεξουαλική επίθεση.

Κατά τις απολογίες τους, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την υπερασπιστική γραμμή πολλών εκ των 50 συγκατηγορουμένων του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι πίστευαν πως η Τζόαν Γιανγκ είχε συναινέσει και πως επρόκειτο για μια κοινή φαντασίωση με τον τότε σύζυγό της.

Αναμένονται πολυετείς ποινές – Ένα διεθνές διαδικτυακό δίκτυο

Στους τέσσερις καταδικασθέντες προστίθεται και ένας πέμπτος άνδρας, ο 47χρονος Ντιν Χάμιλτον, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ένοχος σε κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης. Οι ποινές και για τους πέντε δράστες, μαζί με τον Φίλιπ Γιανγκ, θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα, με τον δικαστή Ρασπίντερ Σάινι να επισημαίνει πως όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση φωτίζει ένα ευρύτερο φαινόμενο, καθώς η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας ανακοίνωσε φέτος πως αποκάλυψε ένα «πραγματικά διεθνές δίκτυο» βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων μέσω της χορήγησης ουσιών στα θύματα, οργανωμένο διαδικτυακά με μέλη σε όλο τον κόσμο.

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση αρχών επιβολής του νόμου από δέκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, εντοπίστηκαν έως τον Ιούνιο 156 θύματα και δράστες, καθώς και 274 στοιχεία που αξιοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των ερευνών.