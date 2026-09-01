Μια από τις πιο εμβληματικές και πολύκροτες υποθέσεις στον κόσμο της μουσικής έφτασε στο τέλος της, καθώς δικαστήριο του Λας Βέγκας έκρινε ένοχο τον πρώην αρχηγό συμμορίας Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις για τη δολοφονία του θρύλου της hip-hop, Τούπακ Σακούρ.

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες συνεδρίασης, οι 12 ένορκοι της κομητείας Κλαρκ στη Νεβάδα αποφάσισαν ομόφωνα ότι ο 63χρονος κατηγορούμενος είναι ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση όπλου.

Ο Keffe D αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς το δικαίωμα αποφυλάκισης. Αν και ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος, αμέσως μετά την ετυμηγορία ξεκαθάρισε στον δικαστή πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση, την ώρα που στην αίθουσα επικρατούσε έντονη συγκίνηση με παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε δάκρυα.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Ντέιβις ήταν ο εγκέφαλος της ομάδας που οργάνωσε και εκτέλεσε τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 25χρονου τότε ράπερ, θέλοντας να εκδικηθεί για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του. Ο Τούπακ Σακούρ, που αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της rap παγκοσμίως, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το 1996 στο Λας Βέγκας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Suge» Knight.

Οι Αρχές υποψιάζονταν εδώ και χρόνια τον Ντέιβις, ωστόσο δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία για να του απαγγείλουν κατηγορίες. Ωστόσο σε συνεντεύξεις του και σε βιβλίο που συνέγραψε, είχε παραδεχθεί ότι βρισκόταν στο λευκό Cadillac από το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει αρνηθεί ότι ήταν ο δράστης που πυροβόλησε τον Σακούρ.

Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της εξέλιξης της υπόθεσης, η οποία παρέμενε για χρόνια χωρίς κατηγορούμενο. Το 2023 οι Αρχές του Λας Βέγκας συνέλαβαν τον Ντέιβις και τον κατηγόρησαν για τη δολοφονία.