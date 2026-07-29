Σε ένοχο για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη δολοφονίας σε βρετανικό έδαφος έκρινε το δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου έναν 19χρονο Νορβηγό, έπειτα από ακροαματική διαδικασία δύο εβδομάδων. Ο Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ είχε στρατολογηθεί από τη σουηδική εγκληματική οργάνωση Foxtrot, η οποία διοικείται από τον Ράουα Ματζίντ και κατηγορείται για αποσταθεροποιητικές ενέργειες εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος, γεγονός που της έχει επιφέρει κυρώσεις από τις βρετανικές αρχές.

Η σύλληψη του 19χρονου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 σε ξενοδοχείο του Χάντερσφιλντ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα στο κρεβάτι του ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα ρεβόλβερ και 19 σφαίρες.

Παρά τις έρευνες, η ταυτότητα του υποψήφιου θύματος παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του Νάτλαντ έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι ένας στρατολόγος με το ψευδώνυμο «Πράκτορας 47» προσέφερε στον νεαρό το ποσό των 25.000 ευρώ για την εκτέλεση της δολοφονίας. Στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου βρέθηκε καθοδηγητικό υλικό με χάρτες, φωτογραφίες και βίντεο για τον εντοπισμό του οπλισμού, καθώς και μηνύματα που αποδείκνυαν ότι αντιλαμβανόταν πλήρως την αποστολή του. Σε ερώτηση φίλου του για το αν είχε δοκιμάσει τα όπλα, ο ίδιος είχε απαντήσει χαρακτηριστικά πως θα τα δοκίμαζε απευθείας πάνω στα θύματα.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο Νάτλαντ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, ισχυριζόμενος πως σκόπευε απλώς να πυροβολήσει το θύμα στο πόδι, ώστε να γλιτώσει τα αντίποινα του δικτύου χωρίς να αφαιρέσει ζωή.

Ωστόσο, η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαν, τόνισε πως η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση των βρετανικών αρχών σε συνεργασία με τη νορβηγική αστυνομία απέτρεψε μια βέβαιη εγκληματική ενέργεια επί βρετανικού εδάφους.