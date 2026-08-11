Ο 46χρονος Λουτσιάνο Φρατολίν, ιδρυτής της εταιρείας βιολογικού καφέ «Gambella», κρίθηκε ένοχος τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη πτώματος. Το θύμα δεν ήταν άλλο από την ίδια την 9χρονη κόρη του, Μελίνα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο δια πνιγμού, σε έναν ρηχό βάλτο, το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κίνητρο πίσω από αυτό το αδιανόητο έγκλημα ήταν η εκδίκηση προς την πρώην σύζυγό του και μητέρα του παιδιού, Κάλι Γαλάνις.

Ο επιχειρηματίας, με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά, φέρεται να είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα ταξίδι αναψυχής με τη μικρή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Το άψυχο σώμα της Μελίνας εντοπίστηκε στις 19 Ιουλίου 2025, κρυμμένο κάτω από έναν κορμό δέντρου σε μια ερημική λίμνη στην περιοχή Ticonderoga της Νέας Υόρκης. Κατά την τελική του αγόρευση, ο Εισαγγελέας περιέγραψε τη μακάβρια εικόνα του παιδιού, με τα μαλλιά και το σώμα του γεμάτα λάσπες και χόρτα, υπογραμμίζοντας: «Η σύντομη ζωή της Μελίνα είχε ένα βίαιο τέλος».

Ο ισχυρισμός της απαγωγής και ο ιστός των ψεμάτων

Τη μοιραία νύχτα της 19ης Ιουλίου, γύρω στις 21:30, ο Φρατολίν κάλεσε την αστυνομία από το Lake George, στήνοντας ένα σκηνικό μυστηριώδους απαγωγής. Ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι ανάγκασαν την κόρη του να μπει σε ένα λευκό βαν και ότι ο ίδιος καταδίωξε το όχημα για περίπου 20 λεπτά πριν ειδοποιήσει τις Αρχές. Το τηλεφώνημα πυροδότησε μια γιγαντιαία αστυνομική κινητοποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Παρότι αρχικά ο 46χρονος έδειξε πνεύμα συνεργασίας, επιτρέποντας τον έλεγχο στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του και στα κινητά τηλέφωνα, οι αντιφάσεις δεν άργησαν να εμφανιστούν: Η διαδρομή προς το υποτιθέμενο σημείο της απαγωγής διαρκούσε ώρες, ενώ ο Φρατολίν έδινε συνεχώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα δεδομένα τον τοποθετούσαν για περίπου μία ώρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, με τον ίδιο να δικαιολογείται λέγοντας ότι έψαχναν με τη Μελίνα μέρος για κολύμπι ή πεζοπορία. Υποστήριξε επίσης ότι καθυστέρησε να καλέσει την αστυνομία, επειδή το κινητό του είχε πέσει ανάμεσα στα καθίσματα. Ωστόσο, οι Εισαγγελείς απέδειξαν ότι την ίδια ώρα είχε στείλει μήνυμα στην πρώην σύζυγό του, διαβεβαιώνοντάς την ότι η Μελίνα θα επέστρεφε σε δέκα λεπτά.

Τα ίχνη που τον πρόδωσαν

Η μητέρα της 9χρονης παρακολουθούσε την τοποθεσία της κόρης της μέσω κινητού και είχε ήδη θορυβηθεί. Το σήμα χάθηκε οριστικά μετά από μία στάση σε κατάστημα McDonald’s στο Saratoga Springs. Υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου έδειξε τον Φρατολίν με ρούχα διαφορετικά από αυτά που φορούσε όταν κατήγγειλε την εξαφάνιση. Τα βρεγμένα ρούχα και τα παπούτσια του βρέθηκαν αργότερα πεταμένα σε μια σακούλα σκουπιδιών, κοντά σε αυτοκινητόδρομο.

Τα ανατριχιαστικά σημειώματα

Η έρευνα στο ενοικιαζόμενο Toyota Prius αποκάλυψε χειρόγραφες σημειώσεις του 46χρονου, οι οποίες σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα σκοτεινή ψυχολογική κατάσταση. Στα κείμενά του αναφερόταν στο «το τέλος της τρέλας» και δημιουργούσε την περσόνα ενός ανανεωμένου «Luciano Frattolin 2.0», ο οποίος θα κυκλοφορούσε με μία Porsche και θα είχε στο πλευρό του μια «ξανθιά 10 στα 10».

Σε ένα από τα σημειώματα προσευχόταν για πλούτη και φήμη, γράφοντας: «Ας αποφασίσει ο Θεός. Αν θέλεις να γίνεις διάσημος. Θεέ μου, μη μου δώσεις χρήματα μέχρι να βάλω τέλος σε αυτό το κακό. Εννοώ πολλά χρήματα, όπως 2 εκατομμύρια δολάρια». Σε ένα άλλο, το οποίο φαίνεται να αφορά την κόρη του, σημείωνε: «Μην αφήσεις τη Μελίνα να υποφέρει άλλο».

Στην προσπάθειά του να αποποιηθεί τις ευθύνες, ο Φρατολίν επιχείρησε να στρέψει τις υποψίες στην πρώην σύζυγό του, κατηγορώντας την για κακοποίηση του παιδιού και για σκευωρία εις βάρος του. «Αν βρίσκεται εκείνη πίσω από αυτό, το κάνει για να με παρουσιάσει ως κακό άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του.

Το σχέδιο που δεν ευδοκίμησε

Σοκαριστική ήταν η κατάθεση ερευνητή της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ο οποίος αποκάλυψε πως ο επιχειρηματίας είχε εκμυστηρευτεί ότι θα ήταν ευκολότερο να διαπράξει τον φόνο σε άλλη χώρα, όπως η Ιταλία ή η Αιθιοπία.

Η μητέρα της Μελίνας, Κάλι Γαλάνις, κατέθεσε ότι τον Ιανουάριο του 2025, ο Φρατολίν πίεζε να ταξιδέψει με το παιδί στην Αιθιοπία για δύο εβδομάδες. Ωστόσο, το ίδιο το κορίτσι αντιδρούσε, λέγοντας ότι «δεν ήθελε να πάει». Η μητέρα αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή της, φοβούμενη ότι ίσως δεν επέστρεφαν ποτέ, έπειτα και από σχετικές προειδοποιήσεις του δικηγόρου της.

Όπως εξήγησε η Γαλάνις στο δικαστήριο, η μικρή της είχε μεταφέρει «προβληματικά και ανησυχητικά πράγματα» που αφορούσαν τα λόγια του πατέρα της για την άρνησή της να ταξιδέψει στην Αφρική. «Ένιωσα άβολα», κατέθεσε η μητέρα. «Δεν ήμουν πλέον εντάξει με αυτό». Μετά το βέτο για το ταξίδι στο εξωτερικό, ο Φρατολίν πρότεινε ως εναλλακτική, το μοιραίο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, στο οποίο η μητέρα τελικά συναίνεσε.

Ο Λουτσιάνο Φρατολίν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στις 14 Οκτωβρίου.