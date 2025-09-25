Ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία» κρίθηκε ο Νικολά Σαρκοζί στη δίκη για τη φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Σύμφωνα με το Reuters ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία – αλλά αθώος για τις όλες τις άλλες κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σαρκοζί συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Tikmēr Francijā: vai Kadafi finansēja Sarkozī prezidenta vēlēšanu kampaņu? 😎 https://t.co/ADJD2lHZNU — Ieva A (@IStrazdina) September 24, 2025

Η συμφωνία με τον Καντάφι και οι παράνομες χρηματοδοτήσεις

Οι ερευνητές της υπόθεσης κατέθεσαν στοιχεία με βάσει τα οποία ο Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης το 2005, με αποτέλεσμα ο Καντάφι να χρηματοδοτήσει, ως αντάλλαγμα για την στήριξη, την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς που συνδέονται με Λίβυους κατασκόπους, τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και φήμες ότι εκατομμύρια ευρώ στάλθηκαν από τον Καντάφι στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.