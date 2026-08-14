Ο Λουίτζι Μαντζιόνε που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, σε δρόμο της Νέας Υόρκης πριν από δύο χρόνια, αναμένεται να δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες περί καταδίωξης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Όπως αναφέρει το NBC, οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας ομολογίας ενοχής παραμένουν προς το παρόν ασαφείς. Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και πως τίποτα δε θα θεωρείται οριστικό έως ότου ο Μαντζιόνε αποδεχθεί τη συμφωνία. Ακόμη και αυτή η πιθανή απόφαση, ωστόσο, θα μπορούσε να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες: διαπολιτειακή καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο και καταδίωξη μέσω διαπολιτειακών μέσων επικοινωνίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο. Δεν είναι σαφές εάν θα δηλώσει ένοχος και για τις δύο. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επισύρουν ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης και είναι ξεχωριστές από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε επίπεδο πολιτείας, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και αδικήματα σχετικά με όπλα.

Η δίκη του Μαντζιόνε για την υπόθεση σε επίπεδο πολιτείας αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου μήνα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει μη ένοχος και στις δύο υποθέσεις. Αρχικά αντιμετώπιζε δύο ακόμη ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και χρήση πυροβόλου όπλου για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας, αδίκημα που μπορούσε να επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή. Δικαστής απέρριψε τη συγκεκριμένη κατηγορία νωρίτερα φέτος.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Τόμσον, πατέρα δύο παιδιών και επικεφαλής της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας υγείας στις ΗΠΑ, έφερε στο επίκεντρο τη βιομηχανία ασφάλισης υγείας και την ευρύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών για την απόρριψη ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη σε εστιατόριο McDonald’s στην Πενσιλβάνια στις 9 Δεκεμβρίου 2024, πέντε ημέρες μετά το θανάσιμο πυροβολισμό του Τόμσον έξω από ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου πραγματοποιούνταν συνέδριο επενδυτών.

Μεταξύ των στοιχείων που εντόπισαν οι Αρχές στο σακίδιό του ήταν ένα σημειωματάριο, στο οποίο καταγράφονταν οι φερόμενες αντιδράσεις και καταγγελίες του για τον κλάδο. Στο σημείο της δολοφονίας, οι Αρχές βρήκαν μία σφαίρα και δύο κάλυκες, πάνω στους οποίους ήταν γραμμένες οι λέξεις «delay», «deny», «depose» («καθυστέρηση», «άρνηση», «κατάθεση»).

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε είχαν ζητήσει να μην παρουσιαστεί το σημειωματάριο ως αποδεικτικό στοιχείο στις δίκες του, υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές το απέκτησαν έπειτα από παράνομη έρευνα.

Ωστόσο, οι δικαστές και στις δύο υποθέσεις απέρριψαν το επιχείρημα της υπεράσπισης.