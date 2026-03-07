Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού βομβάρδισαν χθες (6/3) «με την υποστήριξη των ΗΠΑ», ένα καταυλισμό ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC που δρούσε στα σύνορα με την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας και ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα.

Η στρατιωτική επιχείρηση διεξήχθη στην επαρχία Σουκούμπιος (βορειοανατολικά) και είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών Comandos de la Frontera (CDF)», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού.

«Σήμερα, οι ΗΠΑ είναι βασικός σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση καταδεικνύει πως η ισχυρή διεθνής συνεργασία μπορεί να καταπολεμήσει τη δράση οργανωμένων συμμοριών, που δρουν διασυνοριακά», συμπληρώνει.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ έγραψε στην πλατφόρμα Χ πως «κατόπιν αιτήματος του Ισημερινού», το Πεντάγωνο προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών με στόχο «την εξάρθρωση ναρκοτρομοκρατικών δικτύων».

Ο επικεφαλής του διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM), ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, ανέφερε σε μήνυμά του:

«Σημειώνουμε πρόοδο μαζί με τους εταίρους μας στον αγώνα εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας. Συγχαίρω τις δυνάμεις μας και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού για την επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον ναρκοτρομοκρατών στον Ισημερινό. Αυτή η συλλογική και αποφασιστική δράση αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιτυχία για όλες τις χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο που έχουν δεσμευτεί να εξαρθρώσουν και να πατάξουν τη ναρκοτρομοκρατία».

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κοινοποίησε μέσω Instagram ένα βίντεο από τον βομβαρδισμό οικήματος κοντά σε ποτάμι, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι Psycho Killer του συγκροτήματος Talking Heads. «Καταστρέψαμε τον τόπο ανάπαυσης του Μόνο Τόλε, ηγέτη των CDF», ανέφερε το μήνυμα που συνόδευε το βίντεο. Σε άλλο στιγμιότυπο διακρίνεται ένα στρατιωτικό ελικόπτερο να πετάει στην περιοχή και ακολούθως να προσγειώνεται κοντά στην όχθη του ποταμού.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισημερινού, οι CDF συμμετείχαν στη δολοφονία 11 στρατιωτών τον Μάιο του 2025.

Περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και στο Περού, εξάγεται μέσω των λιμανιών του Ισημερινού. Ο πρόεδρος Νομπόα έχει κηρύξει «πόλεμο» στις συμμορίες και ασκεί πολιτική μεγάλης αυστηρότητας και συνεργασίας με μεγάλες δυνάμεις, για να αντιμετωπίσει τοπικές εγκληματικές οργανώσεις και διεθνή καρτέλ, που σκορπούν τον τρόμο και τον θάνατο στον Ισημερινό.