Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου (27/9).

Ο δράστης, που επέβαινε σε βάρκα, πλησίασε το μπαρ American Fish Company στο Σάουθπορτ και άνοιξε πυρ. Στη συνέχεια διέφυγε μέσω της Intracoastal Waterway, κατευθυνόμενος προς το Oak Island.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και κρατείται από τις Αρχές.

Περίπου 30 λεπτά μετά το περιστατικό, πλήρωμα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής εντόπισε έναν άνδρα που ταίριαζε στην περιγραφή του δράστη, την ώρα που φόρτωνε μια βάρκα σε δημόσια ράμπα στο Oak Island. Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου.

Αυτή τη στιγμή κρατείται από την Αστυνομία του Oak Island και αναμένεται να μεταφερθεί στις αρχές του Southport για ανάκριση, με τη συνδρομή του Γραφείου Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης παραμένει άγνωστο. Το Σάουθπορτ βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού Κέιπ Φίαρ.