Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (22/9) στην Τουρκία, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκούτλου, στην επαρχία Μανίσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ μαθητές.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας άνοιξε πυρ έξω από το σχολείο, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό, ενώ οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 δέχθηκε κλήση για την επίθεση και τον τραυματισμό μαθητών, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν τον ένοπλο στην πράξη του.