Έξι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια συναγωγή και μια ορθόδοξη εκκλησία στο Ντέρμπεντ, τόπος εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή Νταγκεστάν του Βόρειου Καυκάσου. Έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν και 12 ακόμη τραυματίστηκαν σε μια σειρά επιθέσεων στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν στο Βόρειο Καύκασο, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι μια συναγωγή και μια ορθόδοξη εκκλησία, και οι δύο στόχοι των επιθέσεων, πυρπολήθηκαν.

Η ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ένοπλοι σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες και σε μια συναγωγή στην περιοχή αυτή.

📍In the city of Derbent in Dagestan, 6 attackers reportedly clashed with police forces and burned down a church, while a synagogue was burned down in the city of Makhachkala.

