Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, στο Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ, όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για ένοπλο που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε Συναγωγή και ξεκίνησε να πυροβολεί.

Στο σημείο οι Αρχές – Εκκενώνουν την περιοχή

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο που εισέβαλε στο κτήριο, προσέκρουσε και πήρε φωτιά. Αστυνομικές δυνάμεις, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν βρίσκονται στο σημείο αυτή τη στιγμή. Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης εργάζονται για την εκκένωση του Temple Israel.

#BREAKING: Active shooter incident at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan, where a suspect rammed a vehicle into the building, fired shots, and caused heavy black smoke from what appears to be an internal fire. pic.twitter.com/8YFrhZRoqR — World Think (@WorldThinkX) March 12, 2026

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Σημειώνεται ότι το West Bloomfield High School, το West Bloomfield Middle School, το Doherty Elementary School και τα Bloomfield Hills Schools βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ασφαλείας.

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan. All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond. The mainstream media has confirmed this is not a false flag. pic.twitter.com/oEwhY8enWl — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 12, 2026

WATCH: Aerial footage shows numerous officers entering the Temple Israel in West Bloomfield after reports of a active shooter. pic.twitter.com/qAlG8nLWec — Resist Wire (@ResistWire) March 12, 2026

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση

Η Jewish Federation of Detroit ζητά από όλες τις εβραϊκές οργανώσεις να τεθούν σε «πρωτόκολλο lockdown». «Ζητούμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η αστυνομική επιχείρηση. Οι αστυνομικοί αυξάνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή», ανέφερε η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν.