Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, στο Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ, όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για ένοπλο που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε Συναγωγή και ξεκίνησε να πυροβολεί.

Στο σημείο οι Αρχές – Εκκενώνουν την περιοχή

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο που εισέβαλε στο κτήριο, προσέκρουσε και πήρε φωτιά. Αστυνομικές δυνάμεις, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν βρίσκονται στο σημείο αυτή τη στιγμή. Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης εργάζονται για την εκκένωση του Temple Israel.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Σημειώνεται ότι το West Bloomfield High School, το West Bloomfield Middle School, το Doherty Elementary School και τα Bloomfield Hills Schools βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ασφαλείας.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση

Η Jewish Federation of Detroit ζητά από όλες τις εβραϊκές οργανώσεις να τεθούν σε «πρωτόκολλο lockdown». «Ζητούμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η αστυνομική επιχείρηση. Οι αστυνομικοί αυξάνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή», ανέφερε η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν.

