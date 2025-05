Ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο γυναίκες χθες Παρασκευή στην πανεπιστημιούπολη αμερικανικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το ένα θύμα «βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», το άλλο «σε σταθερή κατάσταση», εξήγησε στον Τύπο ο δήμαρχος της πόλης Ίγκλγουντ, ο Τζέιμς Μπατς, διευκρινίζοντας πως και οι δύο γυναίκες που έγιναν στόχος είναι «Ισπανόφωνες».

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Suspect in custody after shooting two women at Spartan College in Inglewood California one victim in critical condition and the other in stable condition. pic.twitter.com/N5ysMeKMDR

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 3, 2025