Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εναντίον 16 ατόμων που καλούσαν τους καταναλωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εμπορικό μποϊκοτάζ, χτες 2 Απριλίου, ως αντίδραση στη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και o διάσημος στην Τουρκία ηθοποιός Τζεμ Γιγίτ Ουζούμογλου καθώς και, σύμφωνα με πληροφορίες του αντιπολιτευόμενου Halk TV, ακτιβιστές δικαιωμάτων των ζώων. Από τα 16 εντάλματα εκτελέστηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή τα έντεκα και καταζητούνται τα υπόλοιπα πέντε άτομα. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση TRT ακύρωσε τα συμβόλαια για τηλεοπτικές σειρές τριών ηθοποιών που στήριξαν δημοσίως το μποϊκοτάζ.

Actors who support the widespread boycott of pro-regime companies lose their jobs and are arrested! One of them is Cem Yiğit Üzümoğlu-was taken into custody by the police last night! #Turkey pic.twitter.com/4sIsSKVeJd

— Gül Poyraz (@GuPoyraz) April 3, 2025