Χρήστος Μαζάνης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού στον κόσμο της νύχτας του Καναδά ως «Bobby ο Έλληνας», καθώς η Αστυνομία του Κεμπέκ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για έναν 54χρονο άνδρα από το Λαβάλ.

Ο καταζητούμενος, ονομάζεται Ντενί Μποπρέ και κατηγορείται πλέον επίσημα για φόνο πρώτου βαθμού και αλόγιστη χρήση πυροβόλου όπλου, σχετικά με την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2025 το μεσημέρι σε πολυσύχναστο καφέ.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς ο Μποπρέ έχει κηρυχθεί επίσημα αγνοούμενος από τις αρχές Οκτωβρίου του 2025, προκαλώντας ερωτήματα για το αν κρύβεται ή αν έχει πέσει και ο ίδιος θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Το χρονικό της επίθεσης που συγκλόνισε την περιοχή του Σόμεντεϊ στο Κεμπέκ, περιλαμβάνει σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία, καθώς δύο μασκοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του Θεολόγου και των συνεργατών του.

Ο 54χρονος Θεολόγου, ο οποίος θεωρούνταν ηγέτης της ομάδας «Έλληνες του Σόμεντεϊ» με φερόμενη δράση σε εκβιασμούς και εμπορία ναρκωτικών, άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, ενώ οι δύο συνοδοί του κατάφεραν να επιζήσουν από τα πυρά.

Ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δολοφονίας βρισκόταν εντός του καταστήματος ένας μυστικός αστυνομικός που παρακολουθούσε τον «Bobby τον Έλληνα», χωρίς ωστόσο να προλάβει να αποτρέψει το μοιραίο.

Ο βασικός ύποπτος και καταζητούμενος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο και φέρεται να διατηρεί στενές διασυνδέσεις με τη διαβόητη συμμορία μοτοσικλετιστών «Hells Angels».

Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για επιθέσεις με όπλο και παραβιάσεις δικαστικών εντολών, γεγονός που τον τοποθετούσε σταθερά στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας. Η τελευταία επιχείρηση εντοπισμού του πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή στο Βάνκλικ Χιλ του Οντάριο, όπου οι Αρχές χρησιμοποίησαν drones και εκπαιδευμένους σκύλους σε μια προσπάθεια να βρουν ίχνη του, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Στην επίσημη περιγραφή του καταζητούμενου, ο Μποπρέ αναφέρεται ως άνδρας ύψους 1,80 μ. και βάρους 90 κιλών, με χαρακτηριστικά μπλε μάτια και ξανθοκόκκινα μαλλιά.

Η Αστυνομία του Κεμπέκ συνεχίζει τις έρευνες σε συνεργασία με τις Αρχές του Οντάριο, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για τη ζωή του υπόπτου, δεδομένου ότι η εξαφάνισή του συνέπεσε χρονικά με την κλιμάκωση της έρευνας για τη δολοφονία του Έλληνα ομογενή.

Η υπόθεση παραμένει στην κορυφή της ατζέντας των καναδικών Αρχών, καθώς αναδεικνύει τον πόλεμο μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων στη χώρα.

Το χρονικό της εκτέλεσης του «Bobby the Greek»: 15 δευτερόλεπτα τρόμου σε Starbucks του Λαβάλ

Ήταν μια ηλιόλουστη Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όταν η καθημερινότητα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του Λαβάλ στο Μόντρεαλ διακόπηκε από τους ήχους των πυροβολισμών.

Ώρα 10:15 το πρωί, και η κίνηση στην οδό Voie de Dessert South κυλούσε στους συνηθισμένους της ρυθμούς. Ωστόσο, για τον 40χρονο Χαράλαμπο Θεολόγου, ημέρα αυτή έμελλε να είναι η τελευταία. Ο Θεολόγου, που θεωρούνταν από τις Αρχές ένας «ανερχόμενος αστέρας» της μαφίας του Μόντρεαλ, έφτασε στο σημείο με μια αλεξίσφαιρη Cadillac Escalade, συνοδευόμενος από το «δεξί του χέρι», τον 45χρονο Ηλία Χατζή.

Οι δύο άνδρες εισήλθαν στο πολυσύχναστο καφέ Starbucks, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 440, και κατευθύνθηκαν στο πίσω μέρος του καταστήματος. Εκεί τους περίμενε ένα τρίτο άτομο για μια προγραμματισμένη συνάντηση. Την ώρα που οι τρεις άνδρες συζητούσαν πίνοντας τον καφέ τους, στον χώρο βρίσκονταν περίπου 15 ακόμη πελάτες, ανάμεσά τους και δύο άτομα που κάθονταν μόνα τους, απολαμβάνοντας το πρωινό τους σε μια φαινομενικά ασφαλή τοποθεσία, δίπλα σε γνωστά εστιατόρια και καταστήματα γρήγορου φαγητού.

Η ηρεμία ανατράπηκε βίαια στις 10:35 ακριβώς. Δύο άνδρες με κουκούλες, φορώντας μπλε και γκρι φούτερ, εισέβαλαν στον χώρο δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι είχαν συγκεκριμένο στόχο. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, οι δράστες επιτάχυναν το βήμα τους, προσπέρασαν με αποφασιστικότητα τα εμπόδια στον χώρο, και όρμησαν προς το τραπέζι όπου καθόταν η παρέα του Θεολόγου. Χωρίς κανέναν δισταγμό, άνοιξαν πυρ εναντίον τους, γαζώνοντας τους τρεις άνδρες, μέχρι που εκείνοι σωριάστηκαν στο πάτωμα, με τον «Bobby the Greek» να πέφτει μπρούμυτα.

Το σκηνικό που ακολούθησε ήταν χαοτικό. Μέσα σε μόλις 15 δευτερόλεπτα, οι εκτελεστές ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους πανικόβλητους πελάτες και υπαλλήλους που προσπαθούσαν να προστατευτούν κάτω από τραπέζια και πάγκους.

Ποιος ήταν ο Χαράλαμπος Θεολόγου

Σύμφωνα με πηγές από υπηρεσίες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, ο Θεολόγου ήταν Ελληνοκαναδός (δεύτερης γενιάς), αλλά η δράση του επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στον Καναδά.

Εγχώριες αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για άμεσες επιχειρησιακές διασυνδέσεις του με εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Ωστόσο θεωρείτο ο ηγέτης μιας ομάδας γνωστής ως «Έλληνες του Σόμεντεϊ». Η ομάδα αυτή αποτελούνταν κυρίως από άτομα ελληνικής καταγωγής που δρούσαν στην περιοχή Λαβάλ του Κεμπέκ. Η δράση της ομάδας περιλάμβανε τον εκβιασμό ιδιοκτητών εστιατορίων για παροχή «προστασίας». Πολλοί επιχειρηματίες μάλιστα ήταν μέλη της ελληνικής ομογένειας στο Μόντρεαλ και το Λαβάλ

Οι ίδιες πηγές τον θεωρούσαν και έναν ενδιάμεσο που συνεργαζόταν με πολυεθνικές εγκληματικές ομάδες στον Καναδά, όπως οι «Hells Angels». Υπάρχουν επίσης αναφορές και για συνεργασία του με την Ιταλική Μαφία του Μόντρεαλ.