Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία στη Γάζα.

Σύμφωνα με το έγγραφο της τουρκικής εισαγγελίας, το Ισραήλ έχει διαπράξει συστηματικά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, να χάσουν τη ζωή τους, χιλιάδες ακόμη να τραυματιστούν και σπίτια και εγκαταστάσεις να καταστούν ακατοίκητα.

Το ένταλμα εκδίδεται για συνολικά 37 πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης άνοιξε αυτεπάγγελτη έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ατόμων που συμμετείχαν στον στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.