Ένα αίτημα που μοιάζει σχεδόν με πρόκληση και που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα ελβετική ασφαλιστική θα ζητήσει από την Ιταλία την επιστροφή 100 χιλιάδων φράγκων, περίπου 108 χιλιάδων ευρώ, για τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης στο νοσοκομείο του Σιόν για τη νοσηλεία -έστω και σύντομη- τεσσάρων Ιταλών νέων που τραυματίστηκαν στη φωτιά στο Constellation, στο Κραν-Μοντανά.

Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ιταλού πρέσβη στη Βέρνη, Τζαν Λορέντσο Κορνάδο, και του προέδρου του Καντονιού του Βαλέ, Ματίας Ρεϊνάρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν έχει περιθώρια, από κανονιστικής άποψης, να αναλάβει τα έξοδα.

Η απάντηση ήταν ένα ξεκάθαρο «όχι»: η Ιταλία έχει ήδη διευκρινίσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πληρώσει και υπενθύμισε ότι ορισμένοι τραυματίες ελβετικής υπηκοότητας περιθάλφθηκαν στο Μιλάνο.

«Αν αυτό το απαράδεκτο αίτημα επισημοποιηθεί, ανακοινώνω από τώρα ότι η Ιταλία θα το επιστρέψει στον αποστολέα και δεν θα του δώσει καμία συνέχεια. Εμπιστεύομαι το αίσθημα ευθύνης των ελβετικών αρχών και ελπίζω ότι η είδηση θα αποδειχθεί εντελώς αβάσιμη», σχολίασε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Μου φαίνεται προφανές ότι δεν θα πληρώσουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε: «Η ευθύνη ανήκει μόνο σε όσους διαχειρίζονταν το συγκεκριμένο κατάστημα και σε όσους δεν πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν υπάρχει καμία ιταλική ευθύνη».

Ο πρέσβης Κορνάδο, που μόλις επέστρεψε στη Βέρνη αφού είχε ανακληθεί από την κυβέρνηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών σχετικά με την πυρκαγιά, υπογράμμισε ότι «η Ιταλία δεν θα πληρώσει τα ιατρικά έξοδα για τους τραυματίες του Κραν-Μοντανά, για τα οποία η Ελβετία σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση. Η χώρα μας ανέλαβε τη φροντίδα δύο Ελβετών πολιτών, για εβδομάδες στη μία περίπτωση και για μήνες στην άλλη, στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου. Επιπλέον, η Πολιτική Προστασία της Βάλε ντ’Αόστα συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης με δικό της ελικόπτερο τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία: υπάρχει μια αρχή αμοιβαιότητας που πρέπει να τηρηθεί».

Η ανακοίνωση που προκάλεσε εκ νέου ψυχρότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έρχεται μετά το γεγονός ότι, τις προηγούμενες ημέρες, στις οικογένειες των παιδιών είχαν φτάσει υψηλά τιμολόγια απευθείας από το νοσοκομείο του Σιόν. Οι γονείς του Μανφρέντι Μαρκούτσι, 16χρονου από τη Ρώμη που τραυματίστηκε σοβαρά, για παράδειγμα, έλαβαν λογαριασμό 75 χιλιάδων ευρώ για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας διάρκειας 15 ωρών. Στο έγγραφο διευκρινιζόταν ότι επρόκειτο μόνο για ενημερωτική επικοινωνία και δεν ζητούνταν η εξόφληση του ποσού. Ο Ελβετός πρέσβης στην Ιταλία, Ρομπέρτο Μπαλτσαρέτι, είχε μιλήσει για μια «δυσλειτουργία», ενώ ο πρόεδρος του Καντονιού, που έχει και την αρμοδιότητα για την υγεία, είχε αμέσως διαβεβαιώσει τον πρέσβη Κορνάδο για τη διαθεσιμότητά του να πληρώσει.

Μεταξύ των δύο χωρών, στο μεταξύ, συνεχίζονται οι δύσκολες σχέσεις στο μέτωπο των ερευνών: ο εισαγγελέας Στέφανο Οπίλιο, της Εισαγγελίας της Ρώμης, αναμένει τα απαραίτητα έγγραφα για να προχωρήσει σε νέες εγγραφές στο μητρώο των υπόπτων, πέρα από εκείνες των διαχειριστών του καταστήματος, του ζεύγους Μορέτι, που ήδη ερευνώνται και στην πρωτεύουσα για ακούσια καταστροφή, πολλαπλή ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό και πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες, όλα επιβαρυμένα από παραβίαση των κανόνων ασφάλειας στην εργασία. Σύντομα, επιπλέον, θα κατατεθούν τα αποτελέσματα των νεκροψιών των θυμάτων, τα οποία θα κοινοποιηθούν στους Ελβετούς συναδέλφους.